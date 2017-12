VIDEO: Desopilante, Lalo Mir contra la censura a los pezones en las redes sociales

Usando un corpiño, el conductor radial hizo un descargo repleto de ironía y humor ácido. “¿Por qué los hombres no salimos en bolas en las revistas como salen las mujeres? ¡El 99,9% de los culos son de mujeres! ¿Mi culo no vale?”, indaga.

Un tanto alarmado y otro tanto molesto por las fotos de las mujeres que son censuradas en las redes sociales, Lalo Mir grabó un breve monólogo -que luego posteó en su Instagram, con casi 50 mil seguidores- donde hace un ensayo sobre lo que él llama “miedo al pezón”. Al femenino, advierte de inmediato. Porque, como remarca el conductor, “te censuran los pezones de mujeres; de hombres, no”.

#intringulisMarulos sin ton ni son QUE MIEDO AL #PEZÓN #filosofia #tetas #verano #culos #pensamientocrítico #censura #renacimiento #igualdad #genero Una publicación compartida de lalo mir (@lalo.mirlo) el 8 de Dic de 2017 a la(s) 10:18 PST

“¿De dónde vendrá esa obsesión? Pienso en la Iglesia, pero no: en las esculturas grosas del Renacimiento y las pinturas hay pezones. Pero ahora en las redes sociales no se puede”, dice Lalo, haciéndose eco de las imágenes que son eliminadas, ya sea por las denuncias de otros usuarios como por decisión propia de Twitter o Instagram. Y plantea una ocurrente alternativa: “El truco consiste en pegar recortes de pezones masculinos sobre los pezones femeninos y ahí pasa, porque el filtro no los reconoce. ¡Cosa ’e mandinga!”.

Mir, quien se tomó un tiempo sabático de la radio sin un final claro, también repara en las publicaciones gráficas. “Muchas revistas y diarios todavía tapan con dos tiritas -señala-. ¿La justificación? Que es obsceno. ¡Pero si parece chiste! ¿Cuál es la diferencia conceptual, visual, general, ancestral del pezón del hombre y de la mujer? ¿Los pelos? ¿Que uno da leche y el otro no da leche? ¿Por qué los hombres no salimos en bolas en las revistas como salen las mujeres? ¡El 99,9% de los culos son de mujeres! ¿Mi culo no vale? ¿Culo sí, pezones no?”.

Utilizando un corpiño azul sobre su torso al descubierto, el locutor de 65 años nacido en San Pedro concluye sus interpelación con una muestra de su clásico humor. “Más lo pienso, menos lo entiendo. Es como si fuera una fijación de la Humanidad. ¿Y la igualdad de género? ¿Y la cultura no existe? ¿Y Candela? ¿Y el pezón de la moto?”.