Echaron de un camping a una pareja de mujeres por demostrar su “amor”

Una pareja de mujeres denunció que fueron echadas de un camping de Oliveros, localidad ubicada a unos 55 kilómetros del noroeste de la ciudad de Rosario, por “demostrarse afecto”.

Según asentaron en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, los encargados del lugar les dijeron que molestaban al resto de las personas y las obligaron a retirarse.

Esteban Paulón, al frente de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, confirmó en declaraciones radiales, que recibieron en la dependencia la denuncia de las jóvenes que señalaron que el fin de semana pasado fueron echadas de un camping de Oliveros por “discriminación”.

Según explicó Paulón, las chicas fueron a pasar el día con amigas, estaban disfrutando el momento y como cualquier pareja tuvieron un expresión pública en la pileta y les dijeron que se fueran. “Lo ratificó la gente del camping, que algunos vecinos de Oliveros y personas que estaban en el lugar se sintieron molestos por ésto y en vez de conversar sobre los derechos que tiene cualquier pareja de compartir abiertamente sus sentimientos, les pidieron que se retiraran”, aseguró.

“Parece que las que hieren sensibilidades son las conductas que protagonizamos las personas del mismo sexo”, destacó Paulón quien lamentó que “tras las leyes de matriomonio igualitario e identidad de género sucedan estas cosas. Nuestra visibilidad puede ser chocante porque somos criados para no ser vistos”, advirtió.

“Dejen de tocarse y besarse”

El grupo de mujeres había alquilado dos cabañas dentro del complejo. El último día, en la pileta del camping, un bañero del lugar se acercó hacia las chicas y les pidió que dejen de “besarse y tocarse”, porque otras personas del camping habían presentado quejas.

“Hoy en el Camping Supeh, en Oliveros mientras estábamos en la pileta, nos vinieron a decir exclusivamente que no nos tocáramos (entre mujeres) porque era un lugar familiar, que respetaban las elecciones de cada uno pero que teníamos que respetar nosotras también, ¿a la gente bien?”, posteó en Facebook Victoria, una de las mujeres.

“Aclaro (aunque no sea necesario y es molesto) que no fue más que el mismo beso y abrazo que se dieron el resto de las parejas heterosexuales, a las que no les dijeron nada”, agregó.

El camping minimizó la denuncia. “Para nosotros no pasó nada, solo hubo una queja y se lo informamos a las mujeres, como hacemos cuando alguien pone música fuerte o cuando alguien tiene un perro sin bozal”, dijo uno de los encargados del lugar.

“No hubo discriminación porque no las echamos. De hecho estuvieron todo el sábado y la mayor parte del domingo. Y bueno, hay gente que se queja de cosas, y sí. La otra vez vino una travesti y hubo gente que se quejaba, por los chicos. Nosotros les dijimos que la travesti no hizo nada malo y que había pagado. Así que se quedó. Es un pueblo esto, no es Buenos Aires. Hay gente que se queja. Tienen otra mentalidad”, agregó en una comunicación con La Nación.