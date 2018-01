"Aguilera admitió que esa noche no pasó nada"

Tres de los seis hermanos de Nehemías Nahuel Salvatierra de 17 años, el menor ejecutado el miércoles 3 del corriente mes en el barrio Solidaridad, se reunieron el jueves con el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix. "Por el momento todo marcha bien, encaminado en cuanto al proceso judicial. El fiscal nos aseguró que esos dos -por los policías implicados en el homicidio- no van a salir en libertad", le dijo a El Tribuno Jorge Salvatierra.

Entre los datos salientes que los hermanos Jorge, Jesús y Ariel hablaron con el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 3, es que "Aguilera, el sargento que también está imputado como coautor, dijo la verdad y lo mandó al frente a su colega -el cabo Cardozo, acusado de disparar y matar con su 9mm- porque admitió que esa noche no pasó nada como para matar de la forma que lo hicieron a mi hermano".

El dato es contundente y tira por la borda la versión de un posible enfrentamiento de bandos esa noche en la manzana 418, lote 20 de la segunda etapa del barrio en la zona sudeste. Según Jorge, el fiscal González Miralpeix reúne hasta el momento pruebas que son "importantes". Entre los elementos colectados está "el testimonio de vecinos que vieron el hecho, la bala que coincide con el arma del cabo Cardozo y otras declaraciones de mucho valor". Entre las cuestiones que faltan definir se encuentra la distancia que se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nahuel Salvatierra, entre otras cuestiones.

"El más comprometido es Cardozo, el otro -por Aguilera- lo mandó al muere. Dijo que sin pasar nada sintió un disparo. Se bajó de la moto para apaciguar y sin ver a Cardozo disparar sintió el ruido. Aguilera dijo que no pasó nada y nosotros estamos tranquilos porque sabemos que fue así", apuntó, y volvió a repetir Jorge Salvatierra, quien junto a dos hermanos más dialogaron el jueves por la mañana con el fiscal de la causa en su oficina.

"No vamos a parar hasta que el tipo que mató a Nahuel reciba la pena que merece, vamos a ir por la prisión perpetua", contó el muchacho en diálogo con este matutino. Sobre las sensaciones que le dejó la reunión con la persona que investiga el crimen de su hermano menor, Jorge señaló: "A mí me dejó tranquilo el fiscal por lo que nos dijo pero también por la seguridad con la que nos habló. Lo vi muy seguro y eso me deja tranquilo también".

El cabo Cardozo y el sargento Aguilera están acusados como autor y coautor del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, alevosía y ser funcionarios policiales en perjuicio de Nahuel Salvatierra.