VIDEO: La impresionante volcada de Manu Ginóbili que hizo estallar al estadio

Algunos movimientos de Emanuel Ginóbili dentro del campo de juego ponen en duda a su documento. Los 40 años que asegura tener el bahiense no tienen su correlato cuando lleva a cabo maniobras como la que realizó contra Denver Nuggets en el AT&T Center. Apenas se disputaba el primer cuarto del duelo cuando en los segundos finales Manu irrumpió en la escena: Patty Mills congenió con el español Pau Gasol y le dejaron libre un surco al argentino. Allí tomó la pelota Ginóbili, quien se marchó al aro y realizó una volcada impresionante. El estadio estalló y en las redes sociales de los San Antonio Spurs graficaron la algarabía compartiendo diferentes escenas de la jugada con el lema "Grandpa Juice", tal cual nombraron sus compañeros a la supuesta fórmula que tiene Manu para estirar su carrera.

El ganador de cuatro anillos en la NBA completó una tarjeta de 8 puntos, 1 asistencia y 2 rebotes en los 17 minutos que disputó en el triunfo de los Spurs sobre los Nuggets por 112-80.

Ginóbili continúa dando batalla para ser partícipe de la próxima edición de los All Star Games, en la que sería su tercera presencia en el juego más destacado del certamen. El apoyo de los fanáticos en las redes sociales lo colocaron en la quinta posición según las últimas estadísticas que brindó la NBA.

En las últimas horas, personalidades destacadas del deporte argentino se sumaron a la campaña tales como Lionel Messi, Sergio Agüero, Juan Martín del Potro y Nicolás Otamendi, entre otros.

The one, the only @manuginobili . pic.twitter.com/252SX6Z02z

.@manuginobili brought the @attcenter to their feet with this one last night! pic.twitter.com/zxZEyG6zOK