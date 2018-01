La terrible historia de abusos sexuales que sufrió una actriz cuando tenía 12 años

“Cuando tenía 12 años, mientras filmaba ‘Mentiras Verdaderas’, fui abusada sexualmente por Joel Kramer, uno de los principales coordinadores de dobles de Hollywood”. Así la actriz Eliza Dushku reveló públicamente la traumática experiencia que vivió cuando era tan sólo una niña dando sus primeros pasos en la industria de Hollywood.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, Dushku contó que ocurrió en 1993 durante el rodaje del filme de acción de James Cameron donde ella interpretaba a Dana, la hija del matrimonio interpretado por Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis.

Kramer, que últimamente trabajó en la serie de HBO Westworld y en la película Blade Runner: 2049, se ganó la confianza tanto de ella como de sus padres y, después de meses de amistad, le propuso a Dushku que fuera a su hotel para poder bañarse en la piscina.

Todo ocurrió en la habitación de un hotel de Miami. “Recuerdo cómo desapareció en el baño y salió, desnudo, sin nada más que una diminuta toalla de mano. Me acostó en la cama, me envolvió con su gigantesco cuerpo y se frotó sobre mí”, relató Dushku, conocida por la serie Buffy, la cazavampiros.

El especialista en escenas de riesgo, que tenía entonces 36 años, abusó de ella otra vez mientras la llevaba a su hotel, donde estabas sus padres. “El taxista me miró en el espejo retrovisor cuando Joel Kramer me puso en su regazo en el asiento trasero, me agarró y se excitó de nuevo”, continuó.

Después de lo sucedido, Kramer le aconsejó que no contase nada a nadie.

En este escrito, Dushku aseguró que informó de esto a algunas personas de confianza, incluyendo a sus padres, pero en ese momento hicieron como si nada. “Nadie parecía estar preparado para enfrentarse a este tema tabú, ni yo tampoco”.

La intérprete, de 36 años, decidió contar su historia tras conocerse las denuncias por situaciones de abusos sexuales, acoso y violación en el mundo del entretenimiento.

“Hollywood ha sido muy bueno conmigo de muchas maneras. Sin embargo, también falló a la hora de protegerme como actriz infantil”, lamentó. “Compartir estas palabras, finalmente denunciando mi abusador en público por su nombre, me trae el comienzo de una nueva calma”.

Kramer, sin embargo, negó estas acusaciones y afirmó que solamente le dio una vez un beso en la mejilla para desearle buenas noches porque “la trataban como una más de la familia”.

La acrtiz Jamie Lee Curtis y el director James Cameron ya han apoyado públicamente a Dushku.

Cameron consultado horas después de leer las declaraciones y dijo que “Eliza es muy valiente por hablar”.

En tanto, Jamie Lee Curtis confirmó las declaraciones de la actriz al reconocer que ella ya lo sabía. “La historia de Eliza ahora nos ha despertado de nuestro sueño de negación a una realidad nueva y horrible. El abuso de niños”.