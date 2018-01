Magui Bravi habla de censura y desigualdad

En diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina, en La Once Diez/Radio de la Ciudad, Bravi se refirió a los rumores que la vincularon sentimentalmente a Suar. De acuerdo a la actriz de “Mi vecina favorita”, la obra protagonizada por Lizy Tagliani, esto fue un motivo influyente en las futuras oportunidades de trabajar en la productora que él preside.

“Esto lo habíamos hablado anteriormente; la realidad es que yo sigo sin trabajar en Pol-Ka”, contestó. “Es claro que un rumor mediático puede dañarte muchísimo en el ámbito laboral”, agregó.

La bailarina también se refirió a la violencia que muchas mujeres sufren en el ámbito laboral, donde -afirmó- todavía el machismo está asentado.

“Todas las mujeres hemos pasado por situaciones violentas, negociaciones de ofrecerte trabajos a cambio de sexo, esto es abuso de poder y he perdido grandes oportunidades por estas cosas”. “Por esto celebro que se esté moviendo el mundo por algo mejor”, destacó.

Por último, resaltó que “yo festejo que cada vez se luche más por la igualdad, que se pida que las mujeres ganemos lo mismo por el mismo trabajo que hace el hombre. Festejo y me encantaría que nuestro país avance igual de rápido que otros, acá hay un rebote, no tan fuerte, pero acá está pasando”, cerró.