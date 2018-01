"Mi mamá estaba destrozada por dentro, cómo pudo decir eso"

Como todas las mañanas, la señora María Luisa Yapura, de 54 años, y Héctor, su pareja, salieron a repartir el diario. Ambos canillitas, se trasladaban en una bicicleta cuando de golpe un auto cambió sus destinos. Cerca de las 6 la pareja fue embestida en la avenida Líbano por un vehículo conducido por José Humberto Espinoza, de 26 años, quien luego del siniestro siguió rumbo a su casa. El joven, imputado de "homicidio culposo en siniestro vial agravado por la conducción imprudente y negligente y por haberse dado a la fuga", declaró ayer sobre lo sucedido. En su testimonio señaló no haberse percatado de que se trataba de seres humanos, sino que creyó que era un árbol, porque justo en ese momento, al parecer, se durmió. Tras esos dichos, la indignación que tiene la familia de la víctima es enorme.

"En qué cabeza cabe pensar algo así, cuando chocas contra un árbol quedás estampillado, los testigos dijeron que el tipo que atropelló a mi mamá y su marido paró a unos 20 metros, abrió la puerta del auto, miró a mi mamá, se volvió a subir y se fue a dormir a su casa". En diálogo con El Tribuno, Lorena Rueda, una de los 11 hijos que tenía Yapura, no ocultó su bronca e indignación con el hecho y las declaraciones de Espinoza. "Esa mañana, después que atropellaron a mi mamá, su papá fue a vernos al hospital y nos dijo que su hijo le había contado que lo habían querido robar y al salir huyendo atropelló a uno de los ladrones. Ahora el mocoso ese sale a decir que chocó con un árbol".

"Los atropello y los dejó tirados sin importarle la vida, después de atropellar a dos personas se fue a dormir a su casa, porque cuando la Policía lo fue a buscar el tipo estaba durmiendo. Después de bajar del auto y mirar hacia atrás los dejó tirados peor que a animales", repite varias veces Lorena, con el dolor en su corazón. Esa mañana su mamá y Héctor "habían salido como todos los días a repartir el diario". Sobre los resultados de la autopsia de la mujer, su hija contó que si bien "no le llegó a romper el cráneo, la destrozó. Se le abrió el cuero cabelludo, tenía un tajo, tenía suelto el cuero cabelludo. En la autopsia salió que tenia la columna rota, fracturas en las costillas y golpes en los pulmones. Mi mamá estaba destrozada por dentro, no entiendo como pudo haber dicho algo así. Con mi familia estamos indignados por las declaraciones, encima el padre dijo otra cosa".

"Es un nene de papá"

En medio de tanta indignación la mujer apuntó: "El tipo va a salir en libertad, como es nene de papá volverá a manejar y todo, así sigue matando gente y puede destruir a otra familia, porque aquí pasó eso, ese sujeto destruyó a una familia y encima salió a mentir de manera descarada". Esa mañana y según le contaron algunos vecinos, "después de recibir el impacto mi mamá chocó contra los dos postes de la parada de colectivos que está ahí sobre esa avenida. El marido de mi mamá quedó mal, si bien no fue internado, es una persona mayor de 70 años y no puede caminar, la columna la tiene mal y no está trabajando. Todavía no puede creer lo que le pasó".

Ocurrió el fin de semana pasado, el fiscal penal actuante es Rodrigo González Miralpeix, quien caratuló el hecho en contra de José Humberto Espinoza (26) como "homicidio culposo en siniestro vial agravado por la conducción imprudente y negligente y por haberse dado a la fuga", en perjuicio de María Luisa Yapura. Un nuevo caso en el que la familia de la víctima ruega que la Justicia no libere impunemente al acu sado.

El tipo de pena para conductores imprudentes va de 6 meses a 5 años, sin embargo el agravante modifica la mínima, que pasa a ser de 2 años, mientras que la máxima se mantiene. En caso de probarse el agravante el joven podría purgar una pena efectiva.

Los nietos no tenían consuelo

Con el tono de voz entrecortado, Lorena logró esbozar que “23 nietos la lloraron sin consuelo en el momento de cerrar el cajón de mi mamá”. Una de sus hijas la recuerda de la mejor manera: “Siempre dispuesta a ayudar, mi mamá le daba de comer a chicos de la calle, incluso a jóvenes en situación de drogas. Esos mismos chicos también la lloraron el día del velatorio. Y este tipo viene a decir que chocó un árbol, es injusto, porque encima vio a mi mamá tirada”. Según Lorena, su madre era muy conocida en la zona, una señora a la que le dejaba el diario fue la que se acercó, le sacó el celular y empezó a llamar a sus hijos. “Fue algo inesperado, a modo de broma mamá nos decía que quería ser cremada y tuvimos que sacar de donde no tenemos para cumplir con su voluntad”. La humilde familia aún no cuenta con un abogado y necesita esa ayuda.