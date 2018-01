Macri llamó a Walter, el héroe que saltó de un puente para salvar a una niña

El chaqueño no dudó en socorrer a una pequeña que había caído al río Gastona. Su reacción conmovió a todo el país.

El presidente Mauricio Macri llamó por teléfono ayer a Walter Monzón, el changarín que se arrojó desde una altura de 12 metros de un puente en Tucumán para rescatar a una niña de 7 años que había caído al río Gastona en Concepción, Tucumán. "Gracias por tu gesto. Uno piensa que todos hubiéramos reaccionado así, pero vos lo hiciste", señaló el jefe de Estado.

Walter hace algunos días, le contó a eltucumano.com: "El teléfono no para de sonarme desde ayer a la tarde. Estuve tapado de trabajo gracias a Dios. No entendía nada hasta que a la noche mi hijo me explicó todas las cosas que decía la gente sobre mi ayuda a la criatura. Ponga que todo es gracias al cordobés". Se refiere a Natalio Danzo, el hombre que compartió la historia en Facebook y que luego se viralizó en todo el país.

Entre los llamados que recibió, hay uno que sobresale. Se trata del de Mauricio Macri, que grabó en video la conversación que mantuvo con Monzón y la compartió en Facebook. "Mauricio Macri,¿Cómo andás? Te llamaba para felicitarte decirte que muy lindo lo que te sucedió, lo que hiciste, cómo reaccionaste es algo muy lindo ver ese espiritu solidario sumado al coraje que tuviste para tirarte de ese puente a buscar la nena", le dice el Presidente alWalter, que apenas atina a saludar de la sorpresa.

"Uno siente que todos hubiésemos hecho lo mismo, pero vos lo 'hicistes'. Hay que ver después, en ese momento, qué es lo que le pasa a cada uno. Vos no dudaste un segundo, te tiraste a buscarla y eso es lo que todos reconocemos, que tu gesto valiente fue algo muy lindo y que nos llena de alegría a todos porque realmente queremos vivir en un país donde todos tengamos ese tipo de gestos", expresa Macri en el clip. "Te mando un abrazo enorme y mandale un cariño a tus chicos y a tu mujer. Deciles que tienen que estar muy orgullosos del papá que tienen", finaliza el mensaje.

La semana pasada, una niña de siete años que transitaba por el lugar junto a dos amigas cayó al río. La escena fue advertida por Walter Monzón, un changarín de poco más de 30 años que sin dudarlo, se arrojó al cauce desde 12 metros de altura para rescatar a la pequeña.

El dramático episodio fue visto por Natalio Danzo, que pasaba por el puente del Río Gastona en su camioneta cuando vio a Walter Monzón tirarse al agua. "Él deja la bordeadora en el puente y se larga. Yo veo el reflejo que se larga, no lo veo caer, y me bajo de la camioneta. No entendía la situación, había unas nenas de entre 9 y 11 años, y cuando bajo veo una remerita rosa y veo que carga a la nena en los hombros", contó Natalio a Cadena 3.