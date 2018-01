Moria Casán defendió a Cacho Castaña: "Lo único malo que hizo fue pedir disculpas"

‘Estamos en una cacería de brujas y hay mucha autocensura. La palabra ’no’ siempre adelante. Al humor no hay que teñirlo, se están pasando de la raya‘. Fiel a su estilo, Moria Casán defendió sin dudarlo a Cacho Castaña, a pesar de la polémica que despertó en una entrevista al decir ‘si la violación es inevitable, relájate y goza‘. ‘Lo crucificaron, un bullying terrible. ¿Cómo van a hacer algo así? Lo único malo que hizo Cacho Castaña es pedir disculpas. Por qué vas a pedir disculpas sobre algo que dijiste. (Tendría que haber dicho) ’Bueno, señores, tengo 75 años, en mi época era divertido, en otra no’. Están crucificando a este hombre. Me parece too much‘, dijo al respecto la diva.

En diálogo con Intrusos, Moria contó cómo lo vio al cantante después de la polémica: ‘Hablé con él después de esto, nos mandamos audios casi todos los días. El primer día estaba con mucha bronca porque decía ’la gente me conoce, no puedo creer, tengo bronca pero ya se me va a ir’. Al otro día le mandé un chiste y ya estaba mejor, se ríe. A mí me preocupaba su salud‘.

La jurado del Bailando dijo que, al igual que Cacho, tanto Gustavo Cordera como José María Muscari no tendrían que haber salido a pedir disculpas (el cantante por sus dichos durante una entrevista con alumnos de periodismo, y el productor por un audio que se filtró). Y explicó: ‘Hay que ser independiente de la opinión ajena, con tus ideas. Si decís algo, tenés que ir hasta el hueso. Cuando se viralizó mi audio que dije ’mucho chongo como nunca’à Si pedís disculpas te siguen castigando‘.

‘Soy una feminista no agresiva, no hay que ir adelante ni atrás del hombre‘, dijo la diva. Y agregó: ‘Todo el mundo ahora te dice ’de esto no se puede hablar’. Si no se puede hablar ahora, en el siglo XXI y en plena democracia, ¿cuándo se puede hablar?‘.