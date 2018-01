Brigitte Bardot calificó de “hipócritas” a muchas mujeres que denunciaron abusos

En una entrevista para la revista francesa Paris Match, la retirada actriz y cantante ha calificado como “hipócritas y ridículas” estas acusaciones.

En sus declaraciones, afirma que ella nunca ha sufrido este tipo de abusos: “Nunca he sido víctima de acoso sexual, y para mí era agradable que me dijeran que era muy guapa o que tenía un buen culo. Este tipo de cumplidos son agradables”.

Brigitte Bardot no se cortó ni un pelo a la hora de hablar y mostró sin reparo su opinión acerca de las denuncias de las actrices de Hollywood a los productores de cine: “Hay muchas actrices que van provocando a los productores para conseguir un papel. Después, para que se hable de ellas, dicen que sufrieron acoso... En realidad, más que beneficiarlas, esto les perjudica”.

Hace más de 30 años que Brigitte Bardot superó un cáncer de mama que le cambió la vida y en la actualidad, con 83 años de edad, se encuentra plenamente centrada en la lucha por los derechos de los animales. La actriz también ha apoyado abiertamente a la candidata francesa de ultraderecha Marine Le Pen de quien dijo que “es la única mujer que tiene un par de cojones”.