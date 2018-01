Triste panorama: en doce años, en Jujuy solo hubo un caso de adopción

Un reciente caso de cinco hermanitos jujeños que fueron adoptados por un matrimonio cordobés, fue una de las noticias más relevantes y positivas en lo que va del año de la provincia vecina. Sin embargo, visibilizó una cruda realidad: desde que entró en vigencia en 2005 la Ley de Adopción solo prosperó el caso recién mencionado.

Para explicar esta sorprendente situación, un informe de El Tribuno Jujuy señala que hubo progresos desde que en 2015 se regularizó la situación de adoptabilidad de la provincia pero en los hechos solo hubo un caso resuelto: el de los cinco hermanitos de 10, 9, 8, 7 y 5 años de edad que fueron adoptados por una familia cordobesa luego de un largo proceso que inició en 2013, cuando los pequeños fueron apartados de sus padres biológicos para ser alojados en la "Casa del Niño" dependiente de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.

El Tribuno Jujuy dialogó sobre este tema con la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Rodríguez, quien destacó que desde 2015 se ha regularizado la situación de adoptabilidad de la Provincia, basándose en los planteamientos de la Ley Nacional N° 26061 de "Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes". La norma que se encuentra en vigencia desde el 2005, marca al Estado en sus tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), un tiempo para poder organizar y realizar las intervenciones de protección que garanticen que estos niños puedan estar o continuar con sus familias.

"Al Ejecutivo, que somos quienes nos encargamos de las políticas públicas, nos interpelan a que hagamos absolutamente todo lo posible para que los chicos continúen en el seno familiar, ya sea con la familia biológica y si no se puede, con la ampliada o referentes positivos barriales. Pero te da un tiempo", expresó Rodríguez, señalando que la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia, ente de aplicación de la ley, tiene un plazo de 90 días para poder "organizar, realizar, intervenir y buscar". Pasado ese tiempo, "podemos llegar a pedir otros 90 días más pero no podemos pasarnos de ese límite".

Remarcó que el Ejecutivo debe ajustarse obligatoriamente a los tiempos marcados, ya que la ley surgió con el fin de organizar el estado irregular que ocurría en las adopciones. "Los chicos ingresaban a las instituciones estatales como hogares, los mal llamados orfanatos, y no salían más de esas instituciones y el Estado mismo vulneraba un derecho que es el derecho a tener una familia", sostuvo la funcionaria.

En Jujuy hasta diciembre de 2015, según manifestó la secretaria, existía un sistema un tanto anómalo. En ese momento, 148 chicos se encontraban en una situación irregular, ya que estaban localizados en las Casas del Niño o la del Adolescente, o bien formaban parte de los programas "Familia Transitoria" o "Familia Aillu".

Todos ellos pertenecían a una medida llamada excepcional. Es decir, que se debían aplicar "cuando ya se agotaron todas las medidas y nos cansamos de trabajar con las familias para que se puedan hacer cargo de sus hijos y por negligencia o lo que fuese, la familia no puede hacerse cargo". Sin embargo, hasta ese momento no existía ningún tipo de control, evaluación o seguimiento de las familias, por lo tanto primaba la institucionalización de los niños y adolescentes, en lugar de buscar una relación con quienes tenían responsabilidades vinculares con los menores o por el contrario, brindar la posibilidad de encontrar un nuevo hogar a través de la adopción.

"Lo que no se hacía antes, que es el gran logro que tenemos, es que ni siquiera se evaluaba. O sea que los niños no estaban con sus familias y no estaban en proceso de adopción, los chicos permanecían en un gris todo el tiempo. Estaban alojados en Familias Aillu, en Hogares Tránsito o en las Casas durante años porque nadie velaba porque ellos tengan una familia", apuntó Rodríguez y resaltó que hasta diciembre de 2015 no existen registros de dictámenes de adoptabilidad.

La realidad en Salta

En la provincia, desde marzo de 2014, fecha en que la provincia de Salta y la Corte Suprema de Justicia suscribieron un convenio con el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación para incorporarse a la Red Federal de Registros, es decir, que puede trabajar con todas las jurisdicciones del país, se han dado en guarda con fines de adopción 116 niños, niñas o adolescentes.

De ese total, 24 corresponden a 2017, según los registros de los últimos días del año.

La guarda con fines de adopción es un proceso en el que empieza la vinculación entre un postulante con el niño.

El período de la misma es controlado y no puede exceder 6 meses. Si los informes son favorables, hubo adaptación y el proceso se afianzó, los guardadores pueden iniciar el juicio de adopción.

Actualmente hay 21 niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad, cuyas historias figuran en 13 expedientes ya que la mayoría forman parte de grupos de hermanos.