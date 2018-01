Extenderán el límite de carga de la tarjeta de colectivo

Desde los primeros días de febrero, se podrán acreditar hasta 500 pesos. El crédito no alcanza para los viajes mensuales que necesita un trabajador.

Pese a los incrementos que empezaron a aplicarse en el boleto de colectivo, Saeta todavía no elevó el monto máximo que se puede cargar en la tarjeta que se usa para pagar el pasaje, que es de 200 pesos. El tope, según se anunció, se elevará a 500 pesos desde el mes que viene.

Tener disponible el monto para viajar todo el mes y cumplir con las obligaciones laborales es una de las necesidades de los usuarios de Saeta. Por ahora, los pasajeros se ven obligados a hacer recargas frecuentes porque los 200 pesos no alcanzan para los 30 días.

Según una resolución que publicó a fines de 2017 la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), el boleto de Saeta subirá todos los meses 50 centavos. El pasaje, que el año pasado costaba 6,30 o 6,90, de acuerdo a la hora, llegará a $10,45 en julio.

Con este costo, un trabajador del comercio que realiza cuatro viajes a la semana, gastará de lunes a sábados al mediodía un total de $230,20. Hasta el viaje del viernes a la tarde, este usuario ya habría consumido el monto límite actual. Para trabajar el sábado hasta el mediodía necesitaría una recarga, que implica tiempo porque no en todos los barrios hay dónde hacerla.

Actualmente, Saeta cuenta con 164 puntos de recarga, además de un número similar de puestos para la venta de tarjetas descartables. Sin embargo, los pasajeros se quejan porque no hay suficientes negocios donde hacer una carga, los centros de autogestión donde se puede hacer el trámite con una máquina no siempre funcionan y las compras a través de las cuentas bancarias se acreditan recién cinco días después de la transacción.

El límite de carga pasará de 200 a 500 pesos. Rodrigo Torres, vocero de Saeta, destacó que este monto podrá comprarse en una sola operación desde la primera semana de febrero.

El vocero dijo que las autoterminales funcionaban inicialmente durante las 24 horas, pero se resolvió limitar el horario porque hubo hechos de vandalismo. Por otro lado, explicó que los equipos dejan de funcionar por algunos minutos periódicamente por mantenimiento.

Las máquinas activas están en Campo Quijano, las peatonales La Florida y Alberdi, la esquina de San Martín y Buenos Aires, hospitales y Ciudad Judicial. "Por el momento, no está incluida en el presupuesto la apertura de nuevas bocas de recargas", explicó Torres.

El vocero aclaró que una vez que finalicen las obras que se están haciendo en el centro y se concreten los cambios de recorrido de las líneas, se analizará la posibilidad de abrir nuevas terminales.

"Si el clima y el presupuesto lo permiten, un 50% de la obras estaría a mediados de marzo. La apertura de las nuevas bocas de recarga estará sujeta a estos tiempos", agregó.

Sin embargo, Torres destacó que sumar nuevas terminales depende de una empresa tercerizada: Red Bus, que pertenece al grupo Atos IT Solutions and Services SA (Siemens).

Consultado sobre la necesidad de brindar un servicio interbarrial, Torres reconoció que en las mesas de diálogo con la Autoridad Metropolitana de Transporte no se tocó este tema.

"Sabemos que no se cuenta con presupuestos, pero además esta situación no fue planteada", destacó Torres.

El vocero de la empresa afirmó también que el miércoles se realizó una reunión entre los representantes de Obras Públicas de la Municipalidad para plantear la necesidad de arreglos en algunas calles.

Pases para estudiantes y transbordos

Desde Saeta confirmaron que las tarjetas para estudiantes universitarios y terciarios serán las primeras en reactivarse. Con respecto al pasaje de transbordo, ya tienen habilitado este beneficio los corredores 2 de la línea F a la D; 4 de la línea C y D; 5 de la línea A y B; 7 de las líneas A y B a las líneas C, D y E y viceversa; 8 de la línea A a las líneas B y C y viceversa.