Kevin, el Capitán América, con un logro un histórico

Entre montes de mucho verde y ganadería, La Cumbre cordobesa fue testigo de un logro inédito: Kevin Benavides llegó a otra cumbre, la más grande de Sudamérica y se convirtió en el tercer piloto no europeo en conseguir el segundo puesto en motos a lo largo de la historia del rally Dakar. La frutilla del postre fue ganar la etapa 14 y quedar a 16 minutos y 53 segundos de Matthias Walkner, quien consiguió el decimoctavo -y polémico- título de KTM consecutivamente.

Una buena cantidad de espectadores hubo en el podio de llegada en las sierras para alentar al piloto salteño y otros nacionales. El público aplaudió y ovacionó a Kevin apenas pasadas las 12, cuando hizo su aparición, después de convertirse el mejor piloto de este tramo final y el segundo en la general del Dakar más duro desde su llegada al sur del continente, siendo el más regular durante los 14 días que duró la carrera.

Benavides salió del campamento ubicado en el estadio Mario Alberto Kempes con la idea de hacer el mejor tiempo posible en los últimos 120 kilómetros, sin importar que Walkner haya llegado con una ventaja muy superior al capítulo final de esta odisea por lo ocurrido en Belén, cuando el salteño y otros competidores se perdieron, mientras que el resto pudo obtener el camino correcto con la ayuda de un cartel indicador. Al final de esa etapa 10, el austríaco le sacó al argentino casi 42 minutos y ayer, pese a la cancelación del tramo 12 y otros recortes, Benavides pudo descontarle media hora. Su paso por este Dakar fue increíble por donde se lo mire.

Antes de hablar con El Tribuno y el resto de la prensa internacional, Marc Coma (el exmulticampeón y actual Director Deportivo), se acercó a saludarlo con un mensaje motivador, pese a lo ocurrido días atrás cuando él mismo no aceptó la equivocación que perjudicó al salteño. “Llegarás, llegarás”, le dijo. El mejor piloto de Honda lo miró fijo y le respondió: “Voy a hacerlo”.

“Estoy muy feliz, ha sido un Dakar muy duro, increíble. Hemos hecho una buena tarea todos los días. Creo que lo único que ha pasado ha sido lo de la etapa 10 y ha sido lamentable”, indicó, y dejó al descubierto que pese a la felicidad de cumplir otro récord, la espina quedó clavada dentro suyo.

“Más allá de lo ocurrido, siempre estuvimos adelante, empujando y hoy (ayer) me di el gusto de ganar una etapa que es lo que quería. Empujé mucho en la etapa final, nos vamos muy cómodos, nos vamos segundos, bien ganado”, contó.

“Podríamos haber llegado al primer lugar, estuvimos cerca pero no nos vamos a rendir. No vamos a bajar los brazos hasta conseguirlo”, aseguró.

Los vencedores de la categoría motos siempre fueron europeos y los subcampeones también, salvo en tres oportunidades: Danny Laporte, de Estados Unidos en 1982 ; el sudafricano Alfie Cox, en 2002 y ahora un salteño llamado Kevin.

Además se convirtió ayer en el mejor piloto de Sudamérica en la categoría, desplazando a los chilenos Carlo De Gavardo (2001), Francisco “Chaleco” López (2010 y 2013) y Pablo Quintanilla (2016), quienes habían logrado terceros puestos.

“Ser el mejor sudamericano la verdad que es muy bueno, es un placer, pero la verdad que quiero más”, comentó Benavides para finalmente agradecer la presencia de El Tribuno como único medio salteño en seguirlo de principio a fin. “Muchísimas gracias a ustedes por todo el apoyo y quiero agradecer a todos los salteños, a la gente que me apoya y me ha dado fuerzas en esta carrera”, dijo. Después de llegar a la meta, Kevin se reunió con su equipo, recibió las felicitaciones del dueño de la marca y por la noche posó en la gala de premiación en el Centro Cívico Cordobés.



Lo que sigue para el salteño

Benavides ya piensa en lo que será su calendario anual, y dijo que aspirará al Mundial de Rally Cross Country, en el que también terminó segundo el año pasado, por detrás de Pablo Quintanilla. Tras la lesión de su muñeca derecha, Kevin hizo interesantes carreras en Abu Dhabi y Qatar y luego ganó el Desafío de la Ruta 40. El piloto llegará esta tarde a nuestra ciudad.

Motos

Última etapa (14)

Pos. Piloto Marca Tiempo

1º K. Benavides Honda 1h 26m 41s

2º T. Price KTM a 41s

3º A. Meo KTM a 2m 49s

8° M. Walkner KTM a 05m 38s

-

General

1º M. Walkner KTM 43h 06m 01s

2º K. Benavides Honda a 16m 53s

3º T. Price KTM a 23m 01s

4º A. Meo KTM a 47m 28s

5° Farres Guell Yamaha a1h 01m 04s

6° J. Aubert Gas Gas a 1h 53m 53s

7° O. Mena Hero a 2h 22m 52s

8° P. Quintanilla Husqvarna a 2h 24m 05s

9° D. Oliveras KTM a 2h 37m 20s

10° J. Cornejo Honda a 2h 42m 36s