Nadal dijo que Schwartzman está complicado con su altura

Luego de la ajustada y dura victoria de Rafael Nadal sobre Diego Schwartzman por 63, 6-7, 6-3 y 6-3, por la tercera ronda del Abierto de Australia, el jugador español tuvo una particular respuesta cuando le consultaron sobre la estatura del jugador argentino, al que apodan "Peque".

"La realidad para el tenis es que uno no puede ser bajo, lento y poco agresivo. Pero si eres bajo y tienes todas las otras cosas buenas, puedes ser bueno. Y es lo que hace Diego. Pero ser bajo y si es rápido tiene cosas muy buenas, siempre tienes la pelota muy cerca de ti. El sentimiento y el contacto con la pelota lo tiene cercano por la estatura. Es igual que un futbolista que es bajo: está más cerca de la pelota y tendrá inconvenientes ser bajo, pero la realidad es que los que no han sido muy altos han sido los mejores futbolistas, porque están más cerca del balón, porque el centro de gravedad es mucho más bajo y tiene más control de las cosas. En el tenis, para aspirar a ser un súper top, con su estatura, es más complicado, porque al final tienes un handicap en el saque. Porque con esa estatura puedes sacar bien, pero no muy bien. Y a día de hoy, como funciona el tenis, desgraciadamente o no, pues el servicio tiene demasiado impacto en el juego". Esta fue la respuesta de Rafa Nadal sobre Schwartzman, a quien también elogió tras enfrentarlo, por supuesto.

"Diego es un excelente jugador en todos los aspectos. Hoy sacaba muy bien, lo que no ocurre siempre. Fue una gran batalla", declaró Nadal.

Schwartzman, con 1.70 es el tenista más bajo de los 100 primeros de la clasificación ATP.