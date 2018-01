En Campo Caseros se quejan por los pastizales altos

Ayer el termómetro trepó a los 27 grados, con una importante probabilidad de lluvias y tormentas. Enero corre sus últimos días y los vecinos de la zona de Belgrano y Siria ya no saben a quién recurrir. Los pastos altos y los árboles coposos se adueñaron de las terrazas de las vías de tren en esta zona. Es sabido que el clima reinante en esta época es ideal para que los pastizales tomen altura, pero "alguien tiene que ver esto".

Así reciben los vecinos de la zona a El Tribuno. "Hasta hace algunas semanas venían a cortar el pasto pero como todo el mundo está de vacaciones, parece que el personal que hace el mantenimiento de este sector también", expresó Verónica que hace 10 años vive en la zona.

Sobre este sector de las vías se pueden encontrar un lavadero de autos, un carrito de comidas famoso por sus empanadas y papas con queso, una estación de servicio, un centro de nutrición, una farmacia y un supermercado. Algunas de las viviendas que tienen la medianera hacia las terrazas de las vías del ferrocarril resolvieron tener rejas y otras puertas hacia lo que podría ser un área de paseo, si estuviera limpia.

"Muchos de los vecinos se encargan de cortar el pasto. Incluso armaron pequeños jardines. De ferrocarriles les hicieron problema porque dicen que ocupan un espacio fiscal pero resulta que con estos jardines y las canchitas se evita que se llene de personas alcoholizadas", explicó uno de los vecinos de la zona.

Raquel trabaja en un negocio cercano a las vías y afirma que hace varias semanas que nadie corta el pasto. "Uno de los vecinos que da a las vías está de vacaciones y por eso se ve abandonado el jardín. También hay una oficina oficial de investigaciones nutricionales. Queda como un pasillo, entre el gran pastizal al lado de las vías y su edificio", expresó la mujer.

Pero además de la posible presencia de personas alcoholizadas o con intensiones de robo, los vecinos sienten temor de las alimañas que se esconden entre los pastizales. Raquel contó que hace unos días una vecina se encontró con una víbora. "Llamó a la policía, vinieron, buscaron el animal y se fueron. Es necesario que alguien se haga cargo de esta situación".

En el supermercado de la zona destacaron que cuando se corta el pasto, se desata la venta de los cebos para ratas. "Sale de todo: víboras, ratas, cucarachas, mosquitos. Algunos vecinos se encargan de cortar porque nadie viene y además cuentan con un lugarcito donde los chicos juegan a la pelota un rato. Más ahora que están de vacaciones", expresó el joven que además acompañó a El Tribuno hacia una boca de tormenta que se ubica a un costado de las vías en Belgrano y Siria. Allí, señaló que este ducto no cuenta con una reja que proteja a quienes se encuentran transitando cuando se producen las tormentas. "No saben las veces que ayudamos a los que quedan metidos con el auto. Menos mal que nunca cayó un chico porque no sale más", expresó el joven teniendo en cuenta que el ducto tiene una diámetro de 45 cm, lo que hace posible que esto pueda ocurrir.

Buscando una respuesta oficial a esta situación, este medio se comunicó con la Subsecretaria de Políticas Ambientales de la Municipalidad de la Ciudad de Salta. Benjamín Cruz destacó que el control de los pastizales en las vías y los corredores laterales son responsabilidad de Ferrocarriles. El funcionario destacó que desde Políticas Ambientales sí se pueden recibir las denuncias de los vecinos y realizar las intimaciones y notificaciones correspondientes, para que se dé una solución.

El funcionario municipal agregó que la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos comenzó ayer un operativo de descacharrado que se desarrollará en los barrios Santa Lucía, Arenales, Solís Pizarro, Ilusión y Rivera del río Arenales de la zona oeste baja. Estas acciones concluyen un plan de visita y concientización de los vecinos para combatir los mosquitos vectores transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.