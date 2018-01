Venezuela adelanta las elecciones presidenciales

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se declaró este martes "a la orden" para ser candidato a la reelección, después de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que gobierna con poder absoluto adelantara la votación para el 30 de abril a más tardar.

Si el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) "cree que debo ser el candidato presidencial de los sectores revolucionarios (...), estoy a la orden", dijo a los periodistas Maduro, antes de encabezar un mitin en Caracas, definiéndose como "un simple trabajador".

Durante la sesión en la que la Constituyente acordó acelerar los comicios, previstos inicialmente para finales de año, Diosdado Cabello -asambleísta y poderoso dirigente del PSUV- adelantó que el mandatario sería el candidato.

"No vamos a tener problema, tenemos un solo candidato para continuar con la revolución", manifestó Cabello mientras el plenario coreaba: "¡Nicolás, Nicolás!".

"Antes del 30 abril debe haber elecciones", acotó el dirigente al leer el decreto que propuso para adelantar los comicios, aprobado por unanimidad.

Analistas y opositores habían advertido que el gobierno adelantaría la fecha para aprovechar la crisis de credibilidad y las divisiones de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

"Para el gobierno tiene toda la lógica adelantar la elección, primero porque se enfrenta a un año muy complicado económicamente y segundo porque está tratando de agarrar a la oposición en un momento de mucha desarticulación", declaró el analista Benigno Alarcón.

Maduro, exconductor de ómnibus de 55 años que asumió el poder en abril de 2013 -un mes después de la muerte de Hugo Chávez-, enfrenta una impopularidad de alrededor de 70% debido a la crisis económica que abate al país petrolero con hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas.

"A sanciones... elecciones"

"Vamos a vencer unidos", agregó Cabello, quien aseguró que será el Poder Electoral -acusado por la oposición de servir a Maduro-, el que fijará la fecha exacta.

El asambleísta presentó la propuesta de adelantar la elección en respuesta a sanciones impuestas contra Venezuela y varios de sus funcionarios por Estados Unidos y la Unión Europea.

"Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones (...) Poderes imperiales y poderes fácticos han desatado una campaña sistemática y de odio contra Venezuela", agregó el dirigente chavista.

El lunes, la Unión Europea aprobó sanciones contra siete altos funcionarios venezolanos, entre ellos Cabello, lo que el gobierno calificó de un "golpe al diálogo" mantenido desde el 1 de diciembre con la MUD en República Dominicana.

Al justificar su propuesta, Cabello también argumentó que la oposición se "retiró" del diálogo con "excusas fútiles", haciendo referencia a la ausencia de sus delegados en la cuarta ronda, el pasado jueves, por la ausencia de dos cancilleres facilitadores.

Uno de ellos, el canciller mexicano, Luis Videgaray, escribió este martes en Twitter que la decisión de la Constituyente "atenta gravemente contra las negociaciones".

Pero Maduro la calificó como un paso "correcto y acertado".

Oposición maltrecha

Pese a la impopularidad de Maduro, la oposición, maltrecha tras las violentas protestas que lideró contra el presidente entre abril y julio de 2017 con saldo de unos 125 muertos, no la tiene fácil para participar en los comicios.

"¡Hoy, mañana, pasado, la única gran verdad es que a este Gobierno y su cúpula lo aborrece la inmensa mayoría de los venezolanos! Si se libera el derecho que tiene nuestro Pueblo a decidir se van (...). Unidad", apuntó el excandidato presidencial Henrique Capriles en Twitter.

Por otra parte, la Constituyente, considerada "ilegítima" por la MUD y desconocida por parte de la comunidad internacional, ordenó a esa coalición y a sus principales partidos reinscribirse ante el CNE por haberse marginado de las elecciones de alcaldes del 10 de diciembre.

Los partidos Primero Justicia, de Capriles; Voluntad Popular, del líder Leopoldo López, y Acción Democrática, del veterano parlamentario Henry Ramos Allup, denunciaron irregularidades en los comicios de gobernadores del 15 de octubre, por lo que no asistieron a las municipales. En ambas votaciones arrasó el chavismo.

Para reinscribirse, deben llevar al CNE las firmas de 0,5% de los inscriptos en el Registro Electoral en al menos 12 estados, según la ley. Unos 19 millones de venezolanos están registrados para votar.

Pero además la MUD no tiene un dirigente que entusiasme a sus seguidores. Sus principales líderes, Capriles y López -bajo arresto domiciliario-, están inhabilitados políticamente.

Tras el adelanto de los comicios, Ramos Allup aseguró que la oposición está "en capacidad de elegir en primarias un candidato en cuatro o cinco semanas".