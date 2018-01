Ezequiel Cerutti le “mojó la oreja” a los equipos grandes

Pese a que San Lorenzo no realizó ninguna incorporación rutilante en este mercado de pases, el delantero Ezequiel Cerutti afirmó ayer que el ciclón tiene con qué “pelearle” al líder Boca y a River en la Superliga, que se reanuda el próximo fin de semana.

Durante la presentación de la nueva indumentaria del club para una temporada en la que afrontará además la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, Cerutti afirmó que si bien el resto de los equipos denominados grandes incorporó, también sufrieron bajas sensibles.

“Se compara mucho con otros clubes que incorporaron muchos jugadores, pero también se le han ido. Tenemos con qué pelearles, tenemos que estar tranquilos, hemos hecho las cosas muy bien. Adentro de la cancha juegan once contra once y puede ganar cualquiera. Confiamos en lo que tenemos”, remarcó.

San Lorenzo, dirigido por Claudio Biaggio tras la salida del uruguayo Diego Aguirre, es el único escolta de la Superliga, a apenas tres puntos de Boca.