VIDEO: Misterio y conmoción en Mendoza, aparecieron 34 cóndores muertos

Un hallazgo sacude a Mendoza por estos días: 34 cóndores fueron encontrados muertos en la localidad de Los Molles, junto a un puma y varias cabras y ovejas. Se investiga si se trata de un caso de envenenamiento masivo.

El hecho fue descubierto por un poblador que dio aviso a la Fundación Bioandina Argentina. Ésta se comunicó con la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia, que ordenó un relevamiento para tratar de determinar las causas de la muerte.

De este modo se organizó un equipo de trabajo conformado por autoridades de Fauna de la provincia, Policía Rural, Fundación Cullunche, Ecoparque Mendoza, Fundación Bioandina Argentina, Ecoparque Buenos Aires e investigadores del CONICET.

Pese al deterioro de los cadáveres, se identificaron veinte machos y catorce hembras. También, en base a la coloración del plumaje, se determinó que había treinta adultos, un sub adulto, dos jóvenes y uno sin definir.

En el lugar también había un puma muerto y animales domésticos, como cabras y ovejas, lo que hace presumir a los especialistas un caso de envenenamiento masivo. Se comprobó que los ejemplares estaban amontonados y parcialmente quemados.

Mientras tanto, las autoridades investigan quién podría haber cometido el hecho a la vez que destacan la necesidad de generar leyes que garanticen la trazabilidad de los agrotóxicos.

En Mendoza, el Cóndor Andino está declarado Monumento Natural Provincial mediante Ley N° 6.599/98 y protegido por la Ley Provincial N° 4602, con su modificatoria Ley N° 7308 y Decreto Reglamentario Nº 1890/05. En tanto, la provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 22.421 de conservación de la fauna. Dentro de la tipificación de multas en la Provincia, la pena en pesos por afectar a esta especie va desde los 35.560 pesos a los 222.250 pesos.

La hipótesis de lo ocurrido

“Los ganaderos de la zona requieren grandes extensiones de terreno para criar al ganado y sus crías, entonces los animales como el zorro gris o el puma suelen atacar a las crías de ovejas, por ejemplo. Es por eso que estas personas a veces envenenan a una de esas crías muertas, para eliminar esta amenaza. Esta es nuestra principal hipótesis sobre lo que pasó”, dijo Adrián Gorrindo, jefe departamento de Fauna Silvestre, dependiente de la Secretaría de Ambiente de Mendoza.

Vanesa Astore, directora del Proyecto Nacional de Conservación del Cóndor Andino, dijo: “Es terrible a nivel biológico lo que pasó. El cóndor vive desde Venezuela hasta Tierra del Fuego y esta matanza es un agujero biológico irreemplazable, es equivalente a la mitad de la población de cóndores de Ecuador”.

“Las aves son las principales afectadas, son las más sensibles a este tipo de agrotóxico”, agregó Garrido. “Los ganderos creen que el cóndor caza animales vivos pero no es así, el cóndor no es rapaz, es carroñero. Buscan eliminarlos porque los tienen identificados como enemigos de su ganado y no es así”, lamentó.