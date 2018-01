Volvió a hundirse el corredor de la Fe y Godoy pedirá informes

En menos de 10 días, el Corredor de la Fe volvió a mostrar falencias en su construcción. Esta vez, en la esquina de España y Juramento, cedió parte del pavimento cerca de la boca de tormenta, lo que provocó un gran pozo que complicó el tránsito normal.

El dato curioso de esta noticia es que la rotura fue a pocos metros del arreglo que se hiciera la semana pasada, cuando cedió parte del adoquinado. El tramo en cuestión todavía no está inaugurado oficialmente, aunque se permite la circulación vehicular.

Desde la Municipalidad informaron a El Tribuno que el personal que se encarga de realizar la inspección de la obra trabajaba para comunicarle a la empresa a cargo, Premoldeados del Norte, qué refacciones tiene que realizar.

“Estamos controlando y los arreglos que tengan que hacer los tendrán que realizar. Tienen que corregir todas las falencias que presenta y que estén mal ejecutadas. La empresa tiene que cumplir con las tareas de refacción porque está en el contrato, y si no lo hace tendrá sanciones”, contó un funcionario municipal, aunque no aclaró qué tipo de sanciones recaerán en la constructora.

Repercusiones

Ayer, corrieron rumores de que el intendente Gustavo Sáenz estaba analizando la posibilidad de rescindir el contrato de las próximas etapas del Corredor de la Fe si la empresa no realizaba todas las refacciones de la primera etapa. También se supo que el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Manuel Santiago Godoy, pedirá informes al jefe comunal para que le comuniquen detalles atinentes a la obra.