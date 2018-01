"Si voy preso, que mi celda esté junto a la de Franco Macri", dijo Moyano

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, se defendió de las causas judiciales en su contra, y aseguró que "nunca" lavó dinero en el club Independiente, que preside desde 2014. Consideró que si hubiera cometido alguna irregularidad "no hubiera sido votado por el 90% de los socios" de la entidad de Avellaneda. Además, de manera irónica, sostuvo que si lo quieren "poner preso", que "por lo menos" lo envíen "al lado de la celda del papá de Macri", en referencia a Franco Macri, padre del actual presidente y fundador del grupo Socma

En una entrevista concedida al canal Crónica TV, el dirigente sindical criticó a los funcionarios del Gobierno nacional porque "creen que se pueden llevar a todo el mundo por delante", y advirtió que "no me arrodillo ante nadie".

"Dicen que estoy lavando dinero en Independiente, nunca haría algo así con el club. El 90 por ciento de los socios votaron por nuestra lista en las últimas elecciones. Estoy para ayudar, me metí porque soy fana del 'Rojo' y porque me dijeron que debía ser presidente", apuntó Moyano.

La denuncia

El fiscal adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, confirmó hoy que tanto el exlíder cegetista como su hijo Pablo, presidente y vice de Independiente, respectivamente, fueron incluidos "sin imputación concreta" en una causa por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y defraudación contra barrabravas y exdirectivos del club.

El funcionario judicial explicó que en la causa que involucra a exdirectivos y a barrabravas de Independiente se realizaron varios allanamientos y que, en ese contexto, fueron secuestrados elementos de prueba y computadoras de la sede del club de Avellaneda para ser periciados.

"Estas denuncias en mi contra son otros de los tantos disparates, de las tantas gansadas que se dicen. Fundamentalmente se tratar de periodistas jóvenes que se pelean por hablar. No saben nada, no conocen la historia, se creen que son dueños de la verdad y son idiotas útiles. No tengo ninguna imputación, es una mentira", remarcó Moyano.

Al ser consultado sobre su más tenaz crítica, la diputada Graciela Ocaña, el jefe sindical precisó: "Yo no le digo la hormiguita, yo le digo cucaracha; hace 25 años que cobra del Estado, fue ministra de Salud ¿y qué hizo?, no hizo nada".

Moyano se permitió lugar para la ironía, al sostener que si lo quieren "poner preso", que "por lo menos" lo envíen "al lado de la celda del papá de Macri", en referencia a Franco Macri, padre del actual presidente y fundador del grupo Socma.

Dijo también: "Yo era amigo de (Mauricio) Macri y lo ayudé cuando era jefe de Gobierno porteño y desde la Nación lo presionaban. Era amigo de él, no hice problemas cuando no era necesario. Ahora, en cambio, parece que me quieren llevar por delante". Y remató: "Los funcionarios de este gobierno se creen los dueños de todo".

Cristina y el peronismo

En otro orden, Moyano consideró que una eventual "reconstrucción" del peronismo "no puede excluir" a la expresidenta Cristina Kirchner, y señaló que ese espacio político "debe sumar a todos los dirigentes que tengas ganas de trabajar". De todos modos, aclaró que hace años que no ve a la actual senadora. "Yo seguí mi camino y ella el suyo", dijo.

El líder sindical se definió "como un laburante a quien nadie le regaló nada", y negó que maneje su gremio de los Camioneros como si fuera una empresa.

"Parece que si sos laburante no podés tener nada. Ellos tienen de todo. Tienen hasta el Correo Argentino y nadie dice nada. De qué me hablan estos tipos. No soy un empresario, el sindicato administra una compañía de seguros. Una prepaga cobra una cuota de 8 mil pesos y la nuestra no llega a mil pesos. Esas son las cosas que los ponen mal", agregó.

También dijo que "hay un debate interno en el sindicalismo". Y agregó: "Creo que lo que pasa a veces es que hay sectores del peronismo que van para un lado y los gremios para el otro. Tenemos que volver a ser la columna vertebral del movimiento justicialista", remarcó Moyano.

El camionero cuestionó además el proyecto de reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo, al indicar que "parece que los funcionarios quieren ocultar algo" cuando pretenden que esa iniciativa se apruebe con "rapidez" en el Congreso.