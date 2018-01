Messi no se hace drama por ir al banco 

Lionel Messi no tiene problemas de ir al banco de suplentes en Barcelona, lo que le vendría muy bien en estos meses de temporada que le queda a su equipo, antes del Mundial de Rusia. La Selección argentina lo necesitará relajado y descansado para la gran cita.

“Lo vivo con normalidad y tranquilidad. El entrenador decide. Lo hablamos y no tengo ningún problema en rotar, como otros compañeros”, expresó Messi, en un acto publicitario con la marca que fabrica sus botines y lo viste.

De esta manera, el crack rosarino, de 30 años, dio lugar a la posibilidad de ser sustituido en algunos partidos en Barcelona que se posiciona primero en la liga española, se prepara de cara a los octavos de final de la Liga de Campeones y la semifinal de la Copa del Rey.

Messi, durante su fructífera e impactante carrera tanto en el Barça como en el seleccionado argentino, no fue propenso a dejar la cancha aún cuando el resultado a favor estuviese asegurado, pero con vistas al próximo campeonato del mundo es probable que modere su participación.

“Por suerte las cosas van bien. Pasamos una prueba difícil en la Copa del Rey, remontamos contra el Espanyol y estamos contentos de cómo van las cosas, aunque queda mucho”, señaló Lío sobre el éxito en el clásico catalán.

El máximo goleador histórico de Barcelona y la Argentina reiteró que no persigue “premios individuales” en su aspiración por conseguir “todos los títulos en juego”, y remarcó que el equipo catalán está “por el buen camino”.

Además, Messi se mostró contento de cómo van las cosas en su club y alabó la llegada de los dos fichajes del Barcelona en el mercado de enero, el brasileño Philippe Coutinho, que el jueves debutó con el club azulgrana ante el Espanyol en la Copa del Rey, y el central colombiano Yerry Mina.

“Tanto a Coutinho como a Yerry ya se les intentó traer en verano”, recordó el delantero azulgrana, destacando, además: “Se va Masche (traspasado al Hebei Fortune chino) y viene este central para reemplazarlo y nosotros contentos de que pueda ser así”.

Messi también se refirió al estilo de juego del Barça con Valverde para afirmar que, a su llegada: “El técnico fue claro desde el principio, dijo lo que quería y nos adaptamos”.

“No era muy diferente a lo que ya veníamos haciendo. Nos hicimos fuertes defendiendo y arriba tenemos jugadores de mucha calidad, que resuelven partidos”, explicó.