Encontró su foto y la de 3 compañeros entre las utilizadas para un ritual en un cementerio

Una mujer denunció que descubrió su foto y las de al menos otros tres empleados de una repartición pública entre las 20 utilizadas para el ritual o culto que sería de magia negra en un cementerio de Santiago del Estero.

Según la denuncia, ella, otros dos compañeros y el director de una repartición pública formaban parte del "combo" fotográfico "utilizados" en el confuso ritual cuya naturaleza y alcances son investigados por la Justicia santiagueña.

Sumamente agobiada, la joven teme que todos sean "blanco" de trabajos vinculados a magia negra o umbandismo.

En sede policial la mujer precisó que la fotografía del director "fue robada de su propio despacho".

Las sospechas

Consultada sobre si sospechaba de alguien, señaló que colectivamente conjeturan que la maniobra no sería ajena "a una compañera de trabajo que es travesti" y que, según ella, tiene ciertas vinculaciones con personajes de la noche.

Para la denunciante, todo luce aún muy nebuloso, sin comprender bien el contexto del "trabajo".

Es decir, no puede clarificar si la naturaleza de las fotografías en el cementerio conlleva celos laborales, o bien cuestiones pasionales.

Sea cual fuere la verdad, la historia devino en una denuncia que en las últimas horas los policías derivaron al cuerpo de fiscales.

Oficialmente, el proceso comenzará el lunes cuando llegue a los instructores correspondientes y éstos citen a los protagonistas.

Los retratos de 20 personas de distintas edades clavadas al piso en los fondos del cementerio comunal del sur del departamento Capital publicadas por el diario El Liberal, fueron descubiertas este viernes por un hombre que fue a visitar temprano la tumba de un familiar para encenderle una vela.

Las fotografías estaban "clavadas" al piso y al pasto con 6 clavos cada una.

Para los especialistas en el tema no es casualidad el lugar elegido para el ritual, ya que para sus cultores, la tierra del cementerio es asumida como mágica.