Central Norte, de "copas" con sus juveniles para olvidar los sinsabores

Central Norte venía de un fin de año para el olvido sobre sus espaldas, acumulando una nueva frustración como el “deja-vú” de otra pesadilla en cadena, cuando el pasado 22 de diciembre perdió por la “bendita” serie de penales la quinta posibilidad consecutiva de ascenso, en la final del torneo Federal B.

Tras ello, llegaron las críticas, los cuestionamientos a la dirigencia, se puso en duda la jerarquía del equipo para afrontar finales trascendentales y se desmanteló parte de un plantel que se sumió en un nuevo fracaso. Para colmo de males, las deudas con los futbolistas, el paupérrimo formato de la categoría que deja a los equipos medio año parado y la posibilidad de disputar una competencia que genera aún más erogaciones que ingresos, como la Copa Argentina, no colaboraron para añadirle luz al presente.

En este contexto, el primer triunfo oficial del cuervo, el pasado viernes por la noche, por 2 a 0 frente a Pellegrini en cancha de la Liga Salteña, por el choque de ida de la primera fase preliminar regional de la Copa Argentina, llegó como un aliciente y un desahogo necesario en Barrio Norte. Porque si bien el conjunto azabache aún no aseguró la serie, ya que aún restan 90 minutos que se disputarán el próximo domingo en el estadio Dr. Luis Güemes”, la primera victoria oficial fue un antídoto y una bocanada de oxígeno y confianza para con un plantel con mayoría de recursos genuinos de la cantera propia, excepto Tomás Armella en la defensa y los eternos referentes santafesinos, Mariano Maino y Matías Ceballos. A ellos hay que añadirles el buen regreso de Fausto Apaza, tras superar un duro trance personal que le costó rescindir en Gimnasia y Tiro.

Para el entrenador Ramón Apaza, el beneplácito está en esa “madera azabache”.

“Con muchos juveniles jugamos de igual a igual. Fue un partido bien planificado porque sabíamos que Pellegrini tenía un buen equipo, con chicos y jugadores de experiencia que siempre te complican. Y nosotros, con la mayoría de los chicos. Yo dije que ya no son chicos, porque ya tienen su rodaje y la mayoría ya han jugado”, expresó el técnico de Central, para luego transmitir su satisfacción: “Estoy contento por ellos, pero todavía no hemos ganado, falta un tiempo. Los chicos están para grandes cosas, esto es para que ellos sepan demostrar para cuando lleguen los refuerzos a este club, que tienen que pelear mano a mano y con buenas armas, así que este triunfo es para ellos”.



Bronca y “mala pata” en peye

El primer pleito copero entre Pellegrini y Central Norte llegaba como una prematura “remake” de la polémica y caliente semifinal del último Federal B, cuando el recuerdo de la eliminación del cuervo al adoquinero por penales y las suspicacias aún están frescos en la memoria.

En otro contexto, peye y el azabache animaron los primeros 90 minutos de una serie caliente. Y si bien las emociones y el buen juego estuvieron ausentes en gran parte de la contienda, al partido lo “encendió” la pierna fuerte. Tal es así que apenas a los 18 minutos de juego, el defensor de Pellegrini, Aldo Gordillo, sufría el rigor con una fortísima infracción recibida, lo que le costó abandonar inmediatamente la cancha, retirarse en camilla y ser reemplazado a los 20 minutos por Mauricio Vilca.

La lesión de Gordillo provocó en medio del partido susto y preocupación en el cuerpo técnico. Inmediatamente después de ser retirado, el futbolista fue hospitalizado en un nosocomio, donde se le colocó un yeso para inmovilizar la zona. Luego, se confirmó que sufrió una fractura en uno de sus tobillos, por lo que el lateral deberá ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

Por lo tanto, el tiempo de recuperación del jugador para volver a las canchas será bastante prolongado y el adoquinero se perderá una pieza clave para la revancha con el cuervo.

En Pellegrini, apuntaron contra el árbitro Aníbal Alfaro por haber sido benévolo y no haber castigado la terrible falta ni siquiera con una tarjeta amarilla. Así lo hizo saber el DT Federico Acuña en las redes sociales.