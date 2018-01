Juventud Antoniana: barras, peleas y vergüenza sin fin

Otra vez, Salta es noticia y portada nacional por un hecho bochornoso de los violentos de siempre: los que intimidan, los que avasallan, los que prepotean, los que golpean y destruyen, los que se creen dueños de la cancha, de las tribunas, de la calle y de la pelota con total impunidad, cuando en realidad no hacen otra cosa que perjudicar grandemente a sus clubes y empequeñecer y agudizar aún más el estado de “coma” en el que se encuentra el fútbol salteño. Los que se hacen llamar “barras”, y lo que es peor, los que se hacen llamar “hinchas”.

En Salta, en Tucumán o en donde sea, aquellos que se escudan y se protegen entre la multitud de una cancha de fútbol, ellos, los delincuentes disfrazados de hinchas, aprovechan la ocasión para jugar a quién es más “guapo” entre dos facciones y manchan la pelota. Como pasó ayer.



En el estadio “Ángel Sáez” del Jardín de la República, los dos bandos antagónicos de la barra de Juventud protagonizaron un feroz enfrentamiento que fue imposible de frenar para los escasos efectivos policiales presentes en el partido entre San Jorge y el santo, por la ida de la segunda fase preliminar de la Copa Argentina.

La dirigencia del expreso había decidido que los hinchas visitantes copen el flamante estadio y contrataron escaso personal de seguridad. Esta fue la oportunidad propicia de los violentos para desafiarse otra vez. Al menos, el club local tuvo el criterio de dividir a las hinchadas en pugna. Pero...

El conjunto antoniano ganaba 2 a 1 en el primer tiempo cuando “La Número Uno”, ubicada en la tribuna oeste del “Sáez” y “La Leal”, apostada en el sector que da a la ruta 9, se buscaron y se enfrentaron a golpes limpios en la cabecera norte. El árbitro Rodrigo Rivero decidió suspender provisoriamente el partido hasta que se calmen las aguas y adicionó quince minutos de un intenso e interminable primer tiempo. Sin embargo, los violentos no escarmentaron y redoblaron la apuesta en el complemento con más furia: los enfrentamientos entre “hinchas” atrás del arco se trasladó incluso al campo de juego, tornando la situación incontrolable. De hecho, un grupo destrozó una cabina de transmisión para arrancar un tablón de madera que quisieron usar como instrumento de pelea. Allí, la seguridad, ya reforzada, reprimió como pudo a los inadaptados y Rivero decidió suspender el partido con la victoria parcial de la visita.

Ahora, ¿quién banca, apoya y sustenta los viajes de estos imbéciles que no deberían salir de la provincia, muchos de los cuales ingresaron gratis a ver el partido? Muchos de ellos, ¿estarán en la lista de prohibición de concurrencia en Salta o siguen asistiendo como “panchos” a las canchas salteñas?



Juventud sería sancionado con eliminación

El Tribunal de Disciplina del CF resolverá en la semana tras recibir descargos del juez y los clubes. Podría caberle eliminación y sanción económica al santo. También podría caberle un apercibimiento económico.

la síntesis

SAN JORGE 1 JUVENTUD 2

M. Flores J.C. Mulieri

J. Cabrera N. Pérez

F. Pereyra J.P. Antunes

F. Zambrano G. Menéndez

A. Jiménez C. More

E. Cuevas J. Marín

A. Pérez J. Iturrieta

J.P. Villafañe C. Medina

J. Soraire L. Acosta

C. Vega G. Ibáñez

G. Ontivero J. Angulo

DT: H. Corbalán DT: G. Módica

Goles: PT: 2’ Gonzalo Menéndez (JA), 4’ Claudio Vega (SJ), 17’ Lucas Acosta (JA).

Cambios: PT: 35’ Maximiliano Guardia por Cabrera (SJ).

Jornada: 2º fase regional - Ida

Estadio: “Ángel Sáez”

Árbitro: Rodrigo Rivero

* Nota: El partido fue suspendido antes del inicio del segundo tiempo. En el primer tiempo se adicionaron quince minutos tras los primeros incidentes.

Los resultados de la ida

Deportivo Maipú se impuso por 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza en el restante encuentro de ida de la fase preliminar de Copa Argentina para los equipos del Federal A. Para los del Federal B, se registraron estos resultados: Sol de América 1 - San Martín (Formosa) 1; Peñarol (SJ) 4 - Huracán San Rafael 1; Achirense 2 - San Jorge (Santa Fe) 3; Sarmiento (Leones) 2 - Racing (Córdoba) 4.