“Me decepciona no poder cantar en la Serenata a Cafayate”

Hablar de Polo Román es insertarse en la página dorada del folclore. Un cafayateño que con su canto se abrió al mundo, más precisamente con la bandera de los inigualables Los Chalchaleros.

El libro del cancionero popular menciona que Los Chalcha afrontaron 5.000 presentaciones a lo largo de su carrera artística, un número que deja en claro la calidad de los artistas.

Con es costumbre y siempre predicando humildad, Polo recibió a diario El Tribuno.

¿Con semejantes números seguís teniendo ganas de cantar?

Si, siempre tengo ganas de cantar, lo hago en mi casa, y si hay alguien me invita voy y canto, y si aparece una actuación voy y actúo. El hecho de cantar te llena el alma y además te ayuda a vivir. Creo que toda la etapa con Los Chalchaleros fue precisamente eso, el hecho de cantar muchísimo y llegar a la gente, de llegar bien al público con lo que hacíamos. Nosotros ensayábamos siempre, yo me iba a Buenos Aires y me quedaba unos días preparando las canciones que íbamos a presentar en ese momento. Además, siempre se agregaban canciones nuevas al repertorio. En oportunidades

uno se cansa, pero a la hora de la verdad, cuando subís al escenario y ves que todo resulta dentro de lo pactado, ahí te das cuenta que el trabajo no es en vano, sabés que no te vas a equivocar, y que a la gente le va a gustar escucharte.

Grabaron un disco nuevo que está por ver la luz muy pronto, contame más de este trabajo

Uno siempre tiene en la mente el ideal de hacer un disco. Primero hay que ver que las canciones sean acertadas para que a la gente le guste, para que las disfrute. Después se debe trabajar a conciencia para que el producto sea el mejor. Mis compañeros de escenario, con los que estoy en la actualidad, me hacen todo más fácil y placentero. La placa cuenta con cinco obras inéditas que compusimos un grupo de personas. Son canciones que hablan de Salta y Cafayate. Además, incluimos otros tres temas que grabé hace mucho con Los Chalcha; también sumé dos que jamás los canté sobre el escenario. Seba López, de Los Tekis, nos hizo un trabajo de producción impecable, junto con los changos del estudio.

¿Tuvieron invitados?



De lujo, participaron Los Nocheros, el Chaqueño Palavecino, el Chango Spasiuk, Los Tekis y como si fuera poco, nada más ni nada menos que Vitillo Ábalos. Estoy muy feliz con este disco nuevo. Creo que hemos logrado un sonido propio, sin perder el estilo y la fuerza.

Encontraste en Salta Trío los socios de escenario que perdiste cuando terminaron Los Chalchaleros?

Es muy importante el trabajo de este trío, pero la historia de Los Chalchaleros siempre será insuperable. El resultado final que se exhibía en el escenario era producto de haber compartido tantos años... alegrías, éxitos y también momentos difíciles. Por ejemplo, los silencios que generábamos llevan mucho tiempo de plasmar con un grupo nuevo, pero vamos por el camino correcto. Pese a todo, Félix Saravia, Marcelo Mena y Gustavo Cianci me generan una tranquilidad enorme en cada una de las presentaciones. Son profesionales de verdad, tienen el sabor del canto de Salta, y eso es muy importante. No creo que haya una provincia en el país que haya aportado tanto a la música nativa como lo hizo nuestra hermosa Salta.

¿Porqué pensás que no te convocan en La Serenata a Cafayate, siendo vos un artista de fama internacional consagrado de ese pueblo?

Mirá, yo no soy de pensar mal de las personas, te voy a contar algo, cuando la Serenata empezó en 1974, fuí con Los Chalchaleros gratis a cantar apoyando el emprendimiento de Arnaldo Etchart. Participé de numerosas ediciones, siempre estuve feliz de poder cantar en mi pueblo, yo adoro Cafayate. Será que la gente no tiene más ganas de verme o escucharme y buscan la música en los artistas más jóvenes. La escena se va modificando, va cambiando y es lógico que los más jóvenes tomen el lugar de los más grandes, no obstante me decepciona no poder ir. Mi hijo Lucas hace las gestiones todos los años pero la respuesta de la comisión siempre es negativa, aunque a veces ni siquiera se toman el trabajo de respondernos.

Porqué pensás que no estuvieron en Cosquín 2018?

Bueno, Cosquín siempre fue un festival muy complejo. Los Chalchaleros participamos del festival desde el principio, cuando se hacía al lado de la ruta. El verano pasado fuimos con el trío y a la gente le gustó mucho. No obstante existe una comisión en el festival que es la responsable de armar la cartelera de cada noche y si no me convocan tendrán sus razones. Me da pena no estar porque es uno de los festivales más importantes del país a pesar de que cambió muchísimo de lo que era antes. Se fue perdiendo la tradición en la Plaza Próspero Molina.