Salta Trío es una propuesta que asombra en el territorio nacional

Haber cristalizado un excelente grupo humano, fue el gran secreto de lo que nos viene aconteciendo en los últimos meses. Cuando la situación es buena en casa, las alegrías se suceden en el mundo real”, sentenció Félix Saravia, la primera voz del conjunto Polo Román y Salta Trío.

Esta propuesta musical nació en el año 2016 de la mano del exchalchalero Polo Román, quien sumó a Félix, Marcelo Mena y Gustavo Ciansi. Lógicamente, el repertorio está vinculado al destacado conjunto salteño, que provocó respeto y admiración por más de cinco décadas, en distintas partes del mundo.

“Me llama poderosamente la atención la gran aceptación de la gente. En el festival más importantes nos pidieron bises. El público nos identifica con Los Chalchaleros, y además de manera personal, me confunden mucho con mi tío Juan Carlos, por mi parecido físico y también en la voz. Nos planteamos hacer un nuevo repertorio pero la gente es insistente y no debemos olvidar que es la soberana. Cuando estamos arriba de un escenario, las voces empiezan a reclamar por: Zamba del chalchalero, Yo vendo unos ojos negros, Lloraré y La nochera, entre otros temas”, resaltó Saravia.

El mercado musical rápidamente reclamó un material discográfico “Por suerte ya está el trabajo, donde incluimos también temas propios. Las actuaciones se vienen sucediendo con gran intensidad en los últimos meses”, agregó.

A lo largo de su carrera artística, Félix participó de varias agrupaciones, como Los Changos y Los Arrieros de Salta; también integró dúos, y hasta fue solista. Con su carisma, su calidad y su experiencia profesional, sigue transmitiendo la poesía y la música de nuestra querida Salta.

“Si bien respetamos los diferentes estilos e ideas dentro del folclore, nuestra formación es la tradicional, esa que predicaron Los Chalchaleros durante décadas pero con estilo y vuelo propio”, dijo Saravia.

Hace algún tiempo, Félix Saravia fue distinguido en la peña Los Cardones, en Buenos Aires, por su trayectoria dentro del cancionero popular nacional. “Me entregaron la “Baldosa de oro”, un premio que otorga la Universidad de la Calle. Se trata de un grupo de amigos que trabajan en beneficio de la cultura de nuestro país. Soy el único folclorista que recibió este galardón y eso me llena de orgullo y responsabilidad. La distinción la recibí de manos del reconocido periodista Cacho Rubio”, añadió el folclorista salteño.