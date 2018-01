Lenín Moreno confirmó que Jorge Glas ya no es el vicepresidente de Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó hoy a sus ministros que Jorge Glas cesó en el cargo de vicepresidente la pasada medianoche, "de acuerdo con lo que manifiesta la Constitución", y adelantó que, tras analizar diversas certificaciones, en menos de quince días enviará al Parlamento una terna para reemplazarlo.

"Un tema que es importante que conozcan y que corresponde a la decisión presidencial: el día de ayer a las doce de la noche, de acuerdo a lo que manifiesta la Constitución, cesó en sus funciones el señor vicepresidente de la República, Jorge Glas", dijo Moreno al iniciar una reunión con su Gabinete.

La Constitución de Ecuador establece que Glas no puede seguir en funciones pasados los 90 días de su detención, que se cumplieron ayer.

Acusado de presunta asociación ilícita dentro del caso de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, Glas estuvo detenido bajo prisión preventiva desde el 2 de octubre y el 13 de diciembre fue sentenciado, en primera instancia, a seis años de prisión.

Su abogado, Eduardo Franco Loor, quien ha adelantado que apelará esa sentencia una vez que sea notificado por escrito, se pronunciará en las próximas horas sobre las declaraciones de Moreno, según anticipó la agencia EFE.

Franco Loor sostiene que Glas "no ha abandonado el cargo", y recordó que su defendido está sin funciones desde el 3 de agosto por un decreto de Moreno, quien tomó esa decisión en represalia a una dura carta pública de Glas en la que cuestionaba las revelaciones del jefe de Estado sobre la "crítica" situación económica en que había heredado el país de manos de Rafael Correa.

Dicho decreto "no constituye un hecho de fuerza mayor", por lo tanto no aplica el artículo 150 de la Constitución de la República relativo a la ausencia temporal ni tampoco a la falta definitiva, defendió Franco.

El jefe de Estado indicó que, según la ley, tiene hasta quince días para enviar una terna para que la Asamblea Nacional (Parlamento) designe de entre tres candidatos al sucesor para el cargo de vicepresidente hasta que termine el período en 2021.

"Pero, claro está, ustedes entenderán que voy a demorarme bastante menos. ¿Por qué? Porque un país no puede pasar sin un vicepresidente", comentó Moreno.

En los primeros días de octubre, apenas iniciada la prisión preventiva de Glas, Moreno firmó un decreto en el que le encargó la Vicepresidencia interina a María Alejandra Vicuña.

Sin embargo, -añadió- "para que todo esté dentro de la ley, Jorge Glas, a partir de hoy no puede seguir siendo vicepresidente por haberse cumplido 90 días desde que fue detenido". Estamos pidiendo las certificaciones correspondientes a las instituciones que, igualmente corresponden, para analizar esas certificaciones, poder verificar que estemos actuando dentro de lo correcto y enseguida proceder a elaborar la terna".

El jefe de Estado no mencionó a posibles postulantes, pero señaló que la terna estará integrada por "personas valiosas para la patria y que también, por supuesto, el presidente tenga confianza en su lealtad".

El derechista Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, señaló que el reemplazo no Glas "no debe de entorpecer el desarrollo del juicio político como acción fiscalizadora paralela de la Asamblea", escribió en Twitter.

Además del proceso judicial en la Corte Nacional de Justicia, Glas afronta en la Asamblea Nacional un posible juicio político.

La Comisión de Fiscalización ha pedido que hasta el domingo próximo se presenten las pruebas de cargo y descargo en un paso más dentro del trámite del eventual proceso político de censura a Glas, que llegó al cargo en tándem con Moreno, tras vencer en los comicios del pasado 2 de abril, de la mano del izquierdista movimiento Alianza País.

El legislador Ricardo Zambrano, del ala que apoya a Moreno en el fracturado movimiento Alianza País, del que es secretario ejecutivo encargado, reveló hoy que dentro de los nombres que se mencionan para integrar la terna figuran los de Vicuña, de la canciller María Fernanda Espinosa y de la ministra de Justicia, Rosana Alvarado.