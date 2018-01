ATE para y marcha mañana a nivel nacional en rechazo a los despidos en el sector público

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará mañana un paro nacional con movilizaciones en las principales ciudades del país, que incluirá una al Ministerio de Modernización en el centro porteño, en rechazo a los despidos que se produjeron en las últimas semanas en el sector público. En Salta la marcha partirá a las 9.30, desde La Rioja y Esteco.

Así lo confirmó Juan Arroyo, secretario general de ATE Salta. En declaraciones radiales, el gremialista manifestó que “no hay más que ceder, es hora de que los trabajadores nos unifiquemos más allá de las banderías. Debemos salir a la calle, todos los días se despide a un trabajador del ámbito privado y nadie hace nada. Es el momento de cambiar una política que castiga al que menos tiene”.

Juan Arroyo, secretario general de ATE Salta

El reclamo nacional

El paro de ATE es una medida nacional. "En el marco de una nueva ola de despidos que lleva adelante el Gobierno nacional, la Asociación de Trabajadores del Estado realizará un paro nacional con movilizaciones en las principales ciudades del país", confirmó el gremio que conduce Hugo "Cachorro" Godoy, que calculó en 1.200 la cantidad de cesantías que se concretaron en diciembre último.

Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de ATE a nivel nacional

En la Ciudad de Buenos Aires los dirigentes y afiliados de ATE concentrarán a las 11:00 en el Obelisco y desde allí marcharán hacia el Ministerio de Modernización, ubicado sobre Diagonal Norte, a pocos metros de la Plaza de Mayo.

"Desde mediados de diciembre hasta el día de la fecha, el Gobierno del presidente Mauricio Macri continúa desmantelando el Estado despidiendo trabajadores y no renovando contratos", denunció el sindicato en un comunicado.

En ese marco, Godoy señaló: "Lamentablemente el Gobierno no dio una respuesta para que se genere un espacio de discusión y ante nuestros reclamos por los despidos decidimos parar. A esto hay que ponerle un límite porque no vamos a permitir que siga aumentando el número de despidos".

Los despidos a los que alude ATE son por la no renovación de contratos de trabajadores públicos que vencen cada 31 de diciembre y que, habitualmente, de manera automática se extendían por el plazo de un año.

Las cesantías

De acuerdo a un relevamiento realizado por el sindicato, las cesantías registradas son las siguientes: