Perdió la billetera con 11.200 pesos, dos jóvenes la encontraron y la devolvieron

Mabel Camu es una vecina del barrio TCI 2 y quiso compartir la alegría por lo que le sucedió. El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, perdió su billetera cuando realizaba compras en el sector Cordón Colón. En ella tenía todos los ahorros, documentos y 11.200 pesos. “Se me cayó en algún lugar, cuando me di cuenta ya era tarde. Me resigné a perder todo, y me fui al río con mi bebé. En ese momentos me llamó un chico para decirme que tenía mi billetera en su poder. Que la había encontrado tirada y que me la quería devolver”, relató Mabel a la radio LU5, quien aseguró que no podía salir del asombro de la situación.

Tras devolverle la billetera, la mujer les ofreció una recompensa, aunque los jóvenes le aseguraron que no “esperaban nada a cambio, e insistieron que no les tenía que dar ni un solo peso” . Por otro lado, Mabel contó que el dinero que tenía lo había juntado con varios días de trabajo. “Yo reparto mercadería con mi bebé todos los días. Eran mis ahorros de varias jornadas de trabajo de sol a sol, y este gesto que tuvieron estos chicos me llena de orgullo y esperanza. Esto quiere decir que en la Argentina la buena gente existe, por eso quise resaltar a través de Facebook este gesto”.

Lo que escribió en su red social y se viralizó

“Amigos .. Quiero contarles algo INCREIBLE q me paso hoy. Comprando en el Barrio Cordón Colon se me cayo mi billetera con plata y todos los documentos. Y estos chicos la encontraron, se ocuparon de ubicarme, llamarme y DEVOLVERME TODO. La verdad q me siento muy Feliz y Agradecida. Le di Gracias a Dios y a ellos x su actitud. Queda muy poca gente con estos valores x eso quería publicarlo”.