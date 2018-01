Juventud no venderá entradas populares tras el escándalo de los barras

Tras los graves y bochornosos enfrentamientos del pasado domingo en el estadio “Ángel Sáez” de Tucumán, en el marco del partido de ida entre San Jorge y Juventud Antoniana por la Copa Argentina, los violentos y radicalizados barras de las dos facciones en pugna que dicen representar y “bancar” los colores del santo lograron su cometido: que el país hable de ellos y de su salvajismo. Y lo que es peor, que hable de Juventud, institución que volvió a quedar mal parada y manchada con incidentes de vándalos, como en otras ocasiones. Las portadas digitales de los más importantes medios deportivos nacionales reflejaban la cruenta pelea de los bandos, las corridas y los daños a las instalaciones del expreso, los golpes de puño y con elementos contundentes, las agresiones a mujeres y los hurtos entre ellos, los mal llamados “trofeos de guerra”, como banderas y bombos.

Y en la tarde de ayer la dirigencia antoniana se pronunció al respecto de los incidentes con un comunicado, que fue redactado luego de la reunión de urgencia de comisión directiva convocada por el presidente José “Pepe” Muratore.

En la reunión la directiva se desligó de cualquier tipo de relación, vínculo o connivencia con alguna de las dos barras en cuestión, y repudió enérgicamente los hechos violentos.

Además, la CD encabezada por Muratore estipuló reprogramar el partido del debut del santo en la fase reválida del Federal A frente a Guaraní Antonio Franco, que en un principio estaba previsto para este sábado por la noche, pero que finalmente se correrá para el domingo, a las 17, en el Martearena. Ese fue el pedido que le hicieron a la Policía, por cuestiones de garantía y seguridad. Además, en lo que es la medida más polémica y controvertida, decidieron no vender entradas populares e inhabilitar las cabeceras norte y sur del estadio Martearena (los sectores donde habitualmente concurren las agrupaciones “La Número Uno” y “La Leal”) para el choque con los misioneros. Con esta medida, la dirigencia antoniana intenta “castigar” a los violentos de los grupos antagónicos y así evitar nuevos episodios de riña que perjudiquen al club. Sin embargo, es sabido que esta disposición también afectará a los hinchas genuinos que suelen ocupar la popular. Tampoco es muy seguro que la medida en cuestión sea efectiva, más allá de representar un “tirón de orejas”.

Solo socios controlados

El titular de Juventud le adelantó a El Tribuno que ya es un hecho que el santo jugará solo con socios y la intención es que esta medida tenga plena vigencia en la cuarta o séptima fecha de la reválida, cuando los dirigidos por Gustavo Módica jueguen en condición de local.

“Nos perjudicará, sufriremos al menos dos meses, pero hay que acabar de una vez con esto y jugar solo con socios es la única que nos queda. La decisión ya está tomada. Todo aquel que quiera asociarse deberá presentar una nota y la aceptación estará sujeta al estudio de la CD. Seremos rigurosos e ingresarán los que estén al día”, se despachó Pepe.



El enorme desafío de los socios

El problema de las barras no hace otra cosa que perjudicar a Juventud, no solo en la faz deportiva, mientras esperan que se haga efectiva el jueves la resolución del Tribunal de Penas del Consejo Federal sobre los incidentes en el “Ángel Sáez” (todo se encamina a que el santo sea eliminado de la Copa Argentina), sino también en el orden económico e institucional.

“Lo que pasó nos avergüenza y recorrió el país, pero la gente tiene que entender que no tenemos ninguna vinculación con la barra”, expresó Muratore. Se supo que desde la entidad antoniana solicitarán una reunión con el Ministerio de Seguridad para pedir colaboración y respaldo. “De una vez por todas hay que tomar una decisión firme. Sé que después de esto vendrán amenazas, pintadas. Deberíamos unirnos con los otros clubes y el Gobierno para trabajar en forma mancomunada. Para jugar con socios sufriremos al principio, hoy tenemos 150 activos y queremos llegar a los 2.500, pero que sea controlado”, añadió.

"Códigos de barras"

La barra “La Inimitable”, de Atlético Tucumán, lanzó un comunicado por redes sociales repudiando el accionar de los violentos de Juventud. Sin embargo, el texto habla de una “ayuda” de los decanos para que los salteños puedan ingresar sin abonar entrada, y dejó entrever que existen circuitos entrelazados entre barras de distintos clubes del país.