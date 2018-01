Central Norte espera jugar el viernes en el Martearena

El cuervo quiere jugar el viernes, a las 22, en el Martearena pero ese día lo ocuparía San Antonio por el Federal C.

La dirigencia de Central Norte se reunió anoche para definir el día y el horario para el partido revancha frente a Pellegrini por la fase preliminar regional de la Copa Argentina.

Desde un principio la idea es jugar el viernes, a las 22, en el estadio Martearena, pero sorpresivamente ese día el estadio estaría ocupado por San Antonio que recibirá a Deportivo La Merced por la segunda fecha del Federal C.

La Policía habría dado el visto bueno para que el cuervo juegue el viernes, ya que tiene prioridad sobre la villa por estar en el Federal B.

Al cierre de esta edición los directivos de Central Norte se comunicaron con los administradores del estadio pero no hubo una respuesta concreta para determinar fecha y horario.

Todo se definirá en la mañana de hoy y de darse la decisión a favor del azabache, el cuervo recibiría el viernes, a las 22, a Pellegrini en el Martearena y San Antonio pasaría a jugar el sábado con el elenco del Valle de Lerma.

Cabe destacar que los precios de las entradas fueron establecidos por la organización de la Copa Argentina y son los siguientes: populares $180; plateas $210, damas $70 y menores $50.

Por otro lado, el plantel continúa entrenando por la mañana en el estadio Dr. Luis Güemes donde el técnico Ramón Apaza analizará alguna variante para recibir al adoquinero.

En principio serían los mismos once pero existe la posibilidad de incluir en el equipo titular a César González, flamante refuerzo para la Copa Argentina que viene de jugar en Atlético Uruguay de Entre Ríos.

En principio el cuervo formaría con: Mariano Maino; César González, César Cortéz, Tomás Armella y Benjamín Jurado; Francisco Peinado, Facundo Zamarian, Fausto Apaza y Matías Encina; Matías Ceballos; Hernán Vargas.