Siguen los problemas en Juventud tras el escándalo de los barrabravas

Más peleas, una salida inesperada y un revés deportivo en una competencia oficial por culpa de los violentos. Todo, dentro de un cóctel nada agradable para una semana poco grata en Juventud Antoniana. Aún no se reanudó el torneo Federal A y los problemas ya parecen agobiar.

En primer lugar, a los incidentes ocasionados por las facciones de barrabravas enfrentados el pasado domingo en Tucumán y que dieron la vuelta al país se le agregó un nuevo episodio que no hace más que tensar el clima, de cara al debut del santo en la reválida, el domingo en el Martearena ante Guaraní Antonio Franco (pese a que no serán habilitadas las populares donde suelen apostarse ambos bandos antagónicos).

Según relató un vecino que ofreció su testimonio al Whatsapp de El Tribuno, quince personas a bordo de una Trafic y que responderían a uno de los bandos en pugna atacaron arteramente en la madrugada del jueves el domicilio de un barrabrava en la calle Lavalle al 1400, en una especie de ajuste de cuentas. Cabe recordar que el pasado domingo en la gresca hubo robos de bombos y banderas por parte de un grupo a otro. Esto no hace más que añadirle un manto de preocupación al panorama en Juventud, con un presidente de licencia y a tres días de un partido con aparente restricción para los violentos.

Y para colmo de males, el Tribunal de Disciplina dictaría hoy la resolución sobre los incidentes en Tucumán y lo que pareciera ser inminente de acuerdo a lo detallado por el reglamento, que lo externo termine afectando en lo deportivo y que Juventud se quede afuera de la Copa Argentina. En el descargo realizado por la dirigencia desligan al club de la Lerma de cualquier vínculo con los inadaptados.

Se fue Garnier

Pero como si todo esto fuera poco, el DT Gustavo Módica perdió una pieza importante en el mediocampo, cuando las variantes futbolísticas no sobran: Pablo Garnier tomó la determinación de marcharse de la entidad de la Lerma, aparentemente por un problema personal. Cabe consignar que son 9 los futbolistas que se marcharon en el receso, junto al anterior DT, Nazareno Godoy.