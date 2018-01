Marcelo Tinelli anunció a la primera famosa confirmada para el Bailando 2018

En septiembre del año pasado, Nai Awada renunció al Bailando por un pico de estrés “motivado por las exigencias y presiones” que la propia actriz se generó, según ella contó. “Esta situación me excedió por completo y tuve que priorizar mi salud”, contó, en su momento, la hija de Alejandro Awada a través de su cuenta de Twitter.

Todavía sin fecha de debut para el Bailando 2018, Nai dejó en claro que comenzó el año con todo y publicó en la red social en un video en el que se la ve bailando y lo acompañó con un pedido directo a Marcelo Tinelli.

“¡Quiero ir por la revancha! ¡De los ataques de pánico y crisis se sale bailando! ¡A recuperar mi lugar! El Bailando me hacía feliz”, escribió la actriz en el mensaje que también mencionó a Pablo Chato Prada y Federico Hoppe, productores ejecutivos del programa que conduce Tinelli.

La respuesta

Desde Miami, en donde disfruta de unas vacaciones familiares, Marcelo no tardó en contestar que acepta la propuesta que la ex participante le hizo para volver a la pista más famosa del país. “¡Vamos por la revancha, Nai!”, confirmó desde la cuenta de Twitter en la que tiene más de 10 millones de seguidores.

La actriz, que en último tiempo retomó su actividad en las redes sociales al crearse una nueva cuenta de Twitter, manifestó su alegría y agradeció al conductor: “¡¡Te quiero!! Qué felicidad”.

Todavía no hay fecha confirmada de debut del Bailando 2018 ni cómo estarán conformadas las parejas pero la actriz dejó en claro que su intención es volver a la pista junto a Jorge Moliniers, quien fuera su partenaire durante el Bailando 2017.