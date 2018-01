Mirtha cuestionó las vacaciones de Macri y pidió medidas para bajar la inflación

La diva televisiva Mirtha Legrand no se guarda nada y en varias ocasiones ha cuestionado al presidente Mauricio Macri y el gobierno que encabeza. En una entrevista publicada hoy por el diario La Nación, la conductora expresó su malestar sobre que el presidente Mauricio Macri "esté veraneando tanto tiempo cuando el país está muy difícil" y reclamó al gobierno que tome medidas para bajar la inflación porque, según consideró, "los sueldos no alcanzan".

Semanas atrás, cuando se debatía la reforma previsional, Legrand había señalado que "las necesidades de los jubilados son urgentes, no pueden esperar un bono. Es muy probable que a Macri lo asesore un monje negro". Meses antes, durante un reportaje en Olivos, le había dicho al presidente Macri y su mujer, Juliana Awada: "yo creo que ustedes no ven la realidad".

"Lo primero que tiene que bajar el gobierno es la inflación que nos está devorando y que nos hace tanto daño porque los sueldos no alcanzan. Aumentan tarifas, vienen paritarias, aumentan los sueldos, y vuelven a aumentar las tarifas", manifestó Legrand.

"Esto es lo que produce la inflación tremenda que estamos teniendo. La Argentina es un cuento de nunca acabar", añadió en declaraciones publicadas hoy por el diario La Nación.

Asimismo, Legrand cuestionó la cantidad de días de vacaciones que el presidente Mauricio Macri se toma en la localidad neuquina de Villa La Angostura de donde tiene previsto regresar la semana próxima para retomar sus funciones.

"Debo decir que no me parece bien que el presidente esté veraneando tanto tiempo cuando el país está muy difícil. No entiendo como un gobernante se va de vacaciones. No es el momento", señaló.

"Los funcionarios no se tienen que ir de vacaciones. Quédense aquí señores, enfrenten la situación, arreglen el país. Un gobierno es gerenciar, es una gestión, yo no me iría jamás si tengo una empresa y estoy pasando dificultades", agregó.

En otro orden, la conductora televisiva elogió el desempeño de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal cuando en los últimos días de diciembre un piquete armado por guardavidas intentó bloquearle el paso.

"Tuvo una actitud fantástica, maravillosa, cuando se bajó de su automóvil porque le cortaban el paso. Hay que terminar con eso, perturba a los ciudadanos. En Buenos Aires todo el mundo llega tarde y dice: me agarró un piquete", señaló.

"Yo vivo en Palermo y para ir al teatro Colón, que está cerca, salgo dos horas antes de mi casa para llegar a tiempo a la función", añadió.