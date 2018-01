Difunden la robótica para atraer alumnos a Exactas

La dirección de la sede regional Orán y la Secretaría de Extensión de la UNSa realizaron un acto de presentación del libro "Robótica educativa, para aprender a pensar", del ingeniero Rubén Maza, profesor asociado de la carrera de Informática de la sede local.

El docente explica que el libro abarca tres aspectos preocupantes: "Los jóvenes llegan a la universidad sin saber pensar" y, al mismo tiempo, remarca que "en términos porcentuales, son pocos los alumnos que se deciden por ciencias duras como la Matemática o la Física".

"Por eso pensé en darle difusión de la robótica educativa porque esta actividad es valiosa y contribuye al aprendizaje del alumno, y a revertir el hecho de que no saben razonar y aumentar el número de los pocos alumnos ingresantes a las carreras de ciencias exactas", explicó el ingeniero.

Maza remarca que uno de los principales problemas en el sistema de educación actual radica en que la escuela fue diseñada en el siglo XIX, los docentes fueron formados en el XX y atienden alumnos del siglo XXI, por lo tanto, "existe un gran desfasaje en el sistema educativo, que no se ha ido actualizando a la par del crecimiento de la población, sobre todo metodológico y pedagógico. Hoy tenemos una educación muy enciclopedista".

Método memorístico

El método que se utiliza es memorístico, el alumno repite cosas, no llega a comprenderlas y no ve utilidad de lo que aprende. Como consecuencia viene la apatía que todos los docentes comentan de sus alumnos. Hay que romper con eso y la robótica educativa brinda un elemento que llama la atención, es motivadora, ya que través de ese elemento el docente puede enseñar cualquier materia", dice Maza. Y agrega que "no se necesita un conocimiento profundo para aplicar en las distintas áreas".

El libro está auspiciado por la UNSa y está destinado, especialmente, a docentes, que son los encargados de revertir la situación de crisis que existe desde el nivel primario.

La robótica educativa consiste en la tarea de diseñar, construir y programar dispositivos robóticos con fines pedagógicos, constituyéndose esta actividad en un recurso valioso, pues favorece el desarrollo del pensamiento lógico y la capacidad de abstracción, posibilitando que los alumnos se relacionen de una manera significativa con la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, al resultar la robótica un ejemplo válido de la aplicación correcta, adecuada y pertinente a la tecnología en la educación, y con el objetivo de difundirla para posibilitar su incorporación en la currícula de todos niveles del ámbito escolar, en esta obra se presentan los conceptos básicos de la robótica como ciencia multidisciplinaria, marco pedagógico que la sustenta y sus aspectos teóricos prácticos fundamentales.

Finalmente, como alternativa a la utilización de los kits comerciales, se presenta el desarrollo completo bajo la modalidad hardware y software libre de un kit de robótica modular polimórfico de fácil programación y, fundamentalmente, bajo costo para permitir una efectiva puesta en práctica en el aula.