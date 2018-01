Víctor Santa María, otro sindicalista que está en la mira de la Justicia

Es el líder de los porteros y analizan si su familia blanqueó US$ 12 millones y si posee otros US$ 6,5 millones en Suiza.

Denunciado por operaciones sospechosas en Suiza, el líder del gremio de los porteros (SUTERH) Víctor Santa María es investigado por la Justicia por las denuncias de la Unidad de Información Financiera (UIF) por una serie de maniobras bancarias.

Entre otras acciones sospechadas de irregularidades, Santa María habría transferido US$ 1,9 millones desde una cuenta en Suiza para que su madre, Prostasia López, entrara al blanqueo de capitales dispuesto por el Gobierno. La mujer tiene 82 años y es jubilada.

La familia del sindicalista, líder del PJ porteño y dueño del grupo Octubre, propietario del diario Página/12 y la radio AM 750, entre otros medios, tendría además otros US$ 6,5 millones a través de dos fideicomisos suizos, hasta agosto del año pasado.

Los US$1,9 millones investigados partieron de Suiza el 30 de marzo de año pasado desde una cuenta del fideicomiso Vica, que tendría entre otros beneficiarios a López. Al día siguiente otro de los presuntos beneficiarios del fideicomiso hizo un pago a la AFIP por este monto, en pesos, a nombre de López.

El 31 de marzo de 2017 fue la fecha límite para ingresar entrar al Régimen de Sinceramiento Fiscal. Para los investigadores este depósito fue por la multa del 15% por el total del patrimonio por regularizar, lo que resultaría en una cifra mayor a los U$S 12 millones en bienes de los Santa María.

“Mi madre no blanqueó nada, no es beneficiaria de nada. No tengo idea de quién es ese fideicomiso”, respondió el sindicalista ante una consulta de La Nación. El líder de los porteros negó las acusaciones y dijo que sus abogados presentarán ante la Justicia los documentos requeridos.

Los Santa María tendrían al menos U$S 6,5 millones en cuentas suizas y serían beneficiarios finales del fideicomiso Alto Trust Ltd, que depende de otro, Vica Trust. La Justicia analiza si la familia puso a nombre suyo fondos del sindicato.

Santa María es uno de los sindicalistas más fuertes de los últimos años, ya que además de participar en el SUTERH también es parte de la obras social del gremio, presidente del PJ porteño, y propietario de un conglomerado de medios dueño de Página/12, entre otros. Según confirmó en un reportaje tiene dos sueldos: como secretario general gana $ 50 mil, mientras que como vicepresidente de la Obra Social, $ 45 mil.