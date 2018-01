“Lo volvías loco hdp...”: El cruce entre los amigos de Nahir y Fernando Pastorizzo

Mientras avanza la causa por el crimen de Fernando Pastorizzo, cuya principal sospechosa es su ex novia, Nahir Galarza, sus amigos en Gualeguaychú se cruzaron en las redes sociales.

“Estaba con una asesina y no me daba cuenta”, escribió una de las mejores amigas de Nahir, según cita el diario El Día de Gualeguaychú, que señala que de uno y otro lado coinciden en que durante la madrugada del 25 de diciembre la pareja protagonizó un incidente violento en el que intercambiaron golpes.

“Lo volvías loco, lo tenías harto hija de puta. Le pegabas, lo maltratabas, no lo dejabas vivir en paz! Vas a pagar por todo este dolor puta de mierda”, escribió en su cuenta de Twitter, según el medio entrerriano, una amiga de Fernando.

Y luego, la misma joven, volvió a tuitear: “Y la amiga que la ayudó a pegarle a Fernando el domingo a la salida de BKN (un boliche) también es otra puta de mierda cómplice”.

Pastorizzo recibió dos tiros y fue encontrado agonizando en la calle, junto a su moto, en la madrugada del viernes 29 de diciembre. Horas después, la joven Galarza confesó haberle disparado con el arma reglamentaria de su padre.

La aludida “amiga que la ayudó a pegarle a Fernando”, respondió y dio su versión de aquel episodio. Sol Martínez, explicó en una red social: “Si realmente están pensando que fui cómplice o que sabía que esa mina estaba así, están errados”.

A ese mensaje, la chica adjuntó una captura de pantalla de WhatsApp en la que puede leerse parte de una conversación entre ella y Nahir Galarza en la que Nahir refiere un golpe que Martínez habría propinado a Fernando en el boliche.

“Vengo a dar la cara porque no soy ninguna hdp, con Fernando discutí adentro del boliche donde él me agarró del brazo y yo le di una piña. No tuve ninguna relación más con él después de eso. Ahora soy la culpable también de que Nahir estaba loca? Por favor gente”, escribió la chica .

Poco después, este mensaje recibió duras respuestas. Una de las primeras fue esta: “Pobrecita de vos, la acompañaste a cagar a palos. Allá ella, pero vos sos una violenta también”.

Denunció a un amigo de Fernando por amenazas

Se trata de Sol Martínez, amiga de la principal acusada, la cual presentó una denuncia contra Juan Manuel Cabrera, amigo de la víctima, de “amenazarla y amedrentarla” por su rol en la causa. El denunciado, uno de los mayores defensores de Fernando Pastorizzo, es también primo de Nahir Galarza.

El sábado al mediodía, en la Jefatura Departamental, Sol Martínez, amiga de Nahir Galarza, la principal acusada de asesinar a Fernando Pastorizzo, denunció a Juan Manuel Cabrera, amigo de la víctima, por “amedrentamiento de testigos amenazas y hostigamiento” luego de haber sido increpada por Whatsapp por el denunciado.