Trabajadores de Fabricaciones Militares cortaron rutas en Azul y Córdoba

Trabajadores de la planta de Fabricaciones Militares de Azul (Fanazul) iniciaron hoy un corte total de las rutas 3 y 226 para reclamar a los gobiernos nacional y provincial una solución a su situación laboral tras el cierre de la empresa.

Tras el despido de 237 empleados, el interventor de Fabricaciones Militares, Luis Riva, comunicó la semana pasada la decisión de cerrar la planta ubicada en esa ciudad bonaerense, lo que motivó la protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Encabezados por ATE, los exempleados de Fanazul iniciaron a las 9 una interrupción total del tránsito en la rotonda de las rutas 3 y 226, mientras que en los cruces de las rutas 3 y 60 y de las rutas 226 y 51 el impedimento es parcial.

Allí, los manifestantes entregan volantes a los automovilistas que pasan para informarles las razones de la protesta, que se mantendrá por tiempo indeterminado.

Los piquetes se llevarán a cabo también en la provincia de Córdoba, la ruta nacional 36, a la altura del cruce Piedras Moras, en la localidad de Almafuerte, para reclamar la reincorporación de los despedidos en las plantas de Fabricaciones Militares en Río Tercero y Villa María.

Además de la participación de ATE, la delegación local de la CGT expresó su adhesión a la continuidad del plan de lucha por la reincorporación de los trabajadores cesantes.

Según informó el diario El Tiempo de Azul, la secretaria General de ATE a nivel regional, Vanina Zurita, aseguró que también se llevarán a cabo cortes en Bahía Blanca y Mar del Plata y advirtió que el cierre de Fanazul no afecta solo a sus empleados sino que es "un golpe a la clase trabajadora".

Respecto de la situación particular de la planta de Azul, Zurita sostuvo que en ciudades como esa "el golpe es social y económico" y agregó: "Necesitamos demostrarle a este gobierno que no tan fácilmente pueden cerrarnos una fábrica".

.

Nuevos contratos

La situación de Fabricaciones Militares va más allá del cierre de la planta de Azul y los despidos en otros lugares del país, dado que según indicó ATE los nuevos contratos de los trabajadores incluyen cláusulas que habilitan un eventual recorte salarial.

El gremio señaló que los contratos de los trabajadores de las plantas de Fabricaciones Militares incluyeron este año una cláusula en la que los empleados aceptan que "su jornada laboral y su remuneración" sean reducidas en hasta un 50 por ciento cuando "a criterio de la empresa se produjera una variación en las necesidades operativas o productivas".

Según publicó un matutino cordobés, más de 350 trabajadores contratados fueron desafectados en las plantas de Fabricaciones Militares en las últimas semanas y en esa provincia en particular quedan 950 trabajadores con contrato entre Villa María y Río Tercero.

El dirigente de ATE Río Tercero Damián Albornoz señaló que "también figura que ahora los contratados son polifuncionales y pueden ser derivados a otras tareas, y que tienen hasta 30 en vez de 45 días de licencia anual por enfermedad".

El gremio advirtió que con esta modalidad la baja de ventas o las paradas de mantenimiento podrían implicar reducciones de remuneraciones que pagarán los trabajadores.

Fabricaciones Militares, que depende del Ministerio de Defensa, achicó su personal en sus cinco plantas y en su sede central.

La empresa no renovó 354 contratos de los 1.674 que mantenía, en tanto que quedaría hoy unos 1.700 agentes (casi 950 de ellos en Córdoba).