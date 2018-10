Las agencias de remises negaron incumplimientos en el pago de impuestos

Durante el plenario del viernes en el Concejo Deliberante, funcionarios pusieron sobre el tapete supuestos incumplimientos en las responsabilidades tributarias por parte de los dueños de las agencias de remises. En este contexto, el titular del Centro de Propietarios de Remises y Afines, Roque López, salió a contestar las acusaciones que se expusieron.

"Todas las agencias que están nucleadas en la cámara y las que están trabajando como remises, todas aportan a la AFIP, pagan Rentas e impuestos municipales. Esto se puede comprobar porque estamos habilitados, sino, la AMT no te da la habilitación y las 53 agencias la tienen", contestó el referente local. Así rechazó la acusación que surgió desde el Concejo Deliberante, donde se dejó entrever que las agencias de remises caían en incumplimientos en los pagos.

Roque López aclaró que las agencias de remises deben ser empadronadas todos los años y para poder finalizar dicho trámite los propietarios deben tener el libre de deuda de Renta y el de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) donde se comprueba que las agencias no tengan multas.

"No entiendo porque causa dicen que hay agencias que no están pagando Rentas si todas las agencias cuando vamos a empadronarnos tenemos que llevar toda la documentación que se exige", reafirmó el delegado de las agencias.

Protestas de remiseros

El dirigente también se diferenció de los trabajadores que salieron a protestar contra las agencias de remises y como método de protesta cortaron las calles; primero del microcentro de la ciudad y después bloquearon las salidas de la Casa de Gobierno.

"Muchas veces se nos castiga, pero estamos en la legalidad, no tenemos nada que ver con esa gente que está haciendo este desorden. Nosotros no cortamos calles ni hacemos berrinches porque creemos que nuestra fuente es trabajar. Nosotros somos remiseras autorizadas, tenemos una Cámara de la cual formo parte. Queremos que la gente sepa que nosotros somos legales, que cumplimos con todo lo que marcan las resoluciones de la AMT", manifestó el titular de la cámara que nuclea a los dueños de las remiseras.

Y agregó que ese conflicto se desató porque hubo mucha gente que se dejó llevar por oportunistas que pensaron que a través del conflicto iban a obtener licencias de remises.

Contrato

El empresario también remarcó las exigencias que le imponen desde la AMT, en donde tienen que funcionar los 365 días del año, durante las 24 horas y si no lo hacen son sancionados.

"Tenemos operadores que están blanqueados, tenemos gente que trabaja, tenemos teléfonos que suenan, tenemos carteras de clientes, hacemos propaganda. Tenemos una competencia leal dentro de las agencias, para ver quién presta mejor servicio. No estamos para salir a cortar calles o buscar otras cosas", explicó el referente.

López también se refirió a la denuncia que hicieron los remiseros, en la que afirmaron que las agencias cobran montos diferentes a los que aparecen en los contratos.

"Las agencias cobran lo que dice el contrato, esa es la realidad, tienen que cobrar eso, después que ellos digan otra cosa, pasa. Sabemos que hubo inflación, pero a los contratos los cobramos de acuerdo a lo que dice cuando se firmó", remarcó.

Cuando se le preguntó sobre el monto que tenían que pagar los trabajadores por jornada, explicó que todas las agencias tienen sus diferentes costos. "Por eso, en el contrato está plasmado lo que se paga a diario. Si tenemos que decir un porcentaje puede llegar al 10% de lo que recauda. No estamos seguros de eso, pero calculo que es un 10%. Nosotros les prestamos todo el servicio por ese porcentaje", reseñó el empresario.

Al finalizar la entrevista, el titular de la Cámara de Remises se refirió a la crisis que está atravesando el país y consideró que los gastos se incrementaron y que "los números no dan para más".

"Estamos aferrados a la esperanza de que esto se vuelva a poner mejor, pero por suerte no dejamos de tener nuestra cartera de clientes, por suerte. Ha caído el trabajo pero seguimos pechando para que las cosas salgan mejor", finalizó.

Lucha contra la ilegalidad

El titular del Centro de Propietarios de Remises y Afines, Roque López, lamentó además que en la ciudad de Salta existe una gran cantidad de autos ilegales que ponen en riesgo todo el sistema.

“Acá no hay un buen control para los autos ilegales que trabajan, por eso digo que tienen que existir las agencias de remises. Estamos hablando de unos 5.000 remises ilegales, supera la cantidad de taxis y remises juntos, que creo que no llegan a 4.000. Aparte tenemos a las remiseras de los municipios aledaños que trabajan en la ciudad y están camuflados como remises locales”, comentó el titular de las agencias de remises.

Afirmó que todas estas irregularidades deterioran a las agencias legales, pero sobre todo le sacan pasajeros al servicio legal. “Tanto los taxis como los remises estamos perdiendo como en la guerra con el tema de la ilegalidad. No hay acuerdo político para sacar esa ilegalidad”, destacó.

López añadió que el Estado tiene que hacer una campaña para que la gente suba a un vehículo que sea legal, “porque acá la cantidad de autos ilegales que hay es impresionante”, finalizó.