Segunda noche sin colectivos y el conflicto podría extenderse

En la madrugada de hoy se cumplió la segunda jornada de protestas de los trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y, como consecuencia, no hubo transporte urbano de pasajeros entre las 0.30 y las 6 de la mañana.

El servicio, que se redujo a dos frecuencias por hora en cada corredor entre las 22 de ayer y la 0.30 de hoy, se restableció con normalidad a primera hora de la mañana.

La medida de fuerza de los choferes se aplica en solidaridad con trabajadores de otros puntos del país que no cobraron un 5,7% de aumento salarial previsto con el sueldo de septiembre y que completaba una paritaria del 15,5% acordada para este año. De hecho, el sector había logrado un 10% más, pero luego esa actualización no fue homologada y no se oficializó.

De no destrabarse el conflicto, autoridades nacionales del gremio advirtieron que endurecerán las medidas de fuerza y, en Salta, el titular de la UTA, Jorge Flores, confirmó a El Tribuno que acompañarán la decisión que se tome para reclamar por el derecho de sus compañeros. "En lo sucesivo, si no hay respuesta concreta por parte de la Fatap (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros), seguramente se van a intensificar las medidas".

"No descartamos a futuro que se determine una medida de fuerza en corta, media y larga distancia", advirtió el líder gremial.

"Por ahora estamos parando de noche porque no queremos perjudicar a los usuarios y, de hecho, hemos consensuado con las autoridades de Saeta prestar un servicio mínimo a partir de las 22 hasta la 0.30", explicó Flores.

Pese a que los trabajadores de Salta sí cobraron el aumento, Flores lamentó que "nosotros tenemos acordado un 15,5% en total, con una inflación que ya superó largamente esa cifra y los sectores más optimistas vaticinan que en el año alcanzará cómodamente el 40%"

El paro del transporte urbano de pasajeros afectó a las principales ciudades del país, con excepción de las líneas de la zona metropolitana de Buenos Aires y, pese a que en algunos distritos ya se pusieron al día, las autoridades del sindicato advirtieron que las medidas continuarán hasta que la situación se regularice en todo el país.

Sorpresa en Saeta

Si bien la primera jornada de paro que se realizó estaba dentro de los planes para Saeta, la segunda tomó a los directivos de la empresa estatal por sorpresa.

“Estábamos en conocimiento del conflicto que el sindicato mantiene a nivel nacional y sabíamos que se iba a realizar una jornada de paro”, indicaron fuentes de Saeta a El Tribuno, y aclararon que “como Salta es uno de los cinco distritos que está al día, los choferes suavizaron la medida poniendo una frecuencia mínima entre las 22 y las 0.30 para no afectar tanto a los usuarios salteños”.

“No obstante -explicaron- la noticia de la repetición del paro de esta noche (por anoche) no la esperábamos y, cuando el sindicato la informó, tuvimos que montar un operativo para informar a la mayor cantidad de usuarios posibles sobre esta situación”.

En efecto, al mediodía empezó a circular por los medios y redes sociales un escueto comunicado de Saeta que comunicaba la decisión de UTA de adherir a la segunda jornada de paro nacional y advertía que, en consecuencia, los servicios se verían reducidos a partir de las 22, interrumpidos por completo desde las 0.30 y que se normalizarían a partir de las 6 de hoy.

“La intención fue que los usuarios que tengan la posibilidad de adelantar el regreso a sus hogares lo hagan antes de que empiecen las medidas de fuerza”, indicaron desde la empresa.

En Saeta también están al tanto de que la UTA no descarta continuar con las medidas de fuerza e incluso endurecer los métodos si no se soluciona la situación de los trabajadores que no cobraron el aumento salarial.

Regreso complicado

Anoche las paradas de colectivo volvieron a mostrar una afluencia mayor a lo normal como consecuencia de la reducción de frecuencias y la gente tuvo inconvenientes para moverse en colectivo desde diferentes sectores de la ciudad, principalmente la zona céntrica.

Incluso antes de que empiece el horario de restricción del servicio dispuesto por UTA, los usuarios se apuraron a copar las paradas de los distintos corredores para intentar evitar las largas esperas.

Para evitar inconvenientes a su comunidad educativa, la Universidad Católica de Salta también suspendió anoche las actividades a partir de las 21, para que tanto alumnos como personal de la casa de altos estudios que dependen del transporte público puedan regresar a sus hogares antes de que empiecen los inconvenientes por la reducción del servicio y el cese de actividades.

La quita de subsidios, el trasfondo

Una de las causas del conflicto que mantienen los choferes de colectivos de varias provincias es el recorte de los subsidios al transporte dispuesto por el Gobierno nacional.

El gremio dejó trascender que las empresas están presionando para advertir qué podría suceder si se cortan los subsidios, como el Gobierno busca avanzar a partir de enero.

Flores confirmó a El Tribuno que las empresas que no pagaron presentaron una nota a Trabajo de Nación informando que “no tienen los recursos para hacerlo por la quita de los subsidios”.

Según un comunicado de la Fatap, el gremio advirtió además que si el Gobierno decide avanzar con la quita de subsidios hacia las provincias, el boleto podría llegar a aumentar exorbitantemente.