Atención: UTA Salta confirmó que esta noche habrá otra vez paro de colectivos 

La medida de fuerza alcanza al transporte urbano e interurbano de pasajeros. La modalidad es que a partir de las 22 y hasta las 00.30 el servicio sea reducido, mientras que luego y hasta las 6 no circularán las unidades.

Como viene ocurriendo desde el lunes pasado, los colectivos urbanos e interurbano de pasajeros circularán hoy hasta las 22 de manera normal, luego entre esa hora y las 0.30 se prestará un servicio mínimo. Pasada esa hora se suspenderá la circulación hasta las 6.

“Esta medida es a nivel nacional. Se tomó por la falta cumplimiento del acta acuerdo firmada con los empresarios. El tema es que no cumplieron el pago del 5,7 por ciento de aumento con el sueldo de septiembre”, señaló a este diario Jorge Flores, titular de la filial salteña de la UTA.

Sin embargo, el sindicalista aclaró que en Salta, Saeta si pagó en tiempo y forma el aumento, pero la medida de fuerza es en solidaridad con los compañeros de otras provincias que no cobraron.

“Acá cobraron todos, en tiempo y forma. Es por eso que negociamos con el Gobierno, y entre las 22 y las 0.30 habrá un servicio mínimo y el paro total arrancará después de esa hora”, agregó el sindicalista.

En Saeta también están al tanto de que la UTA no descarta continuar con las medidas de fuerza e incluso endurecer los métodos si no se soluciona la situación de los trabajadores que no cobraron el aumento salarial.

Anoche las paradas de colectivo volvieron a mostrar una afluencia mayor a lo normal como consecuencia de la reducción de frecuencias y la gente tuvo inconvenientes para moverse en colectivo desde diferentes sectores de la ciudad, principalmente la zona céntrica.