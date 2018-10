Suspenden una publicidad de Burger King porque estigmatiza a los pelirrojos

Un abogado pelirrojo denunció la última campaña publicitaria de la cadena de comidas rápidas Burger King, llamada “Colorados”, por considerar que resulta discriminatoria y estigmatizante para con las personas pelirrojas.

El juez José Luis Cassinerio, del Juzgado Civil y Comercial Federal N°4, hizo lugar al recurso presentado por Matías Arregger, y ordenó a la firma Fast Food Sudamericana SA que suspendiera “en forma inmediata” la campaña en cuestión en medios gráficos y audiovisuales, según reproduce Clarín.

La promoción que acompaña a la campaña publicitaria ofrece dos combos al precio de uno para los pelirrojos, desde el 7 de septiembre. Arregger sostiene que la promoción se sustenta en reforzar que las personas pelirrojas están asociadas a valores negativos, estigmatizantes, disvaliosos y ofensivos, y que quienes se cruzan con ellos deben recurrir a cábalas para evitar ser alcanzados por la mala suerte.

En la publicidad, se ve a personas de pelo colorado señalando a quienes recurren a esas “cábalas”, como “te tocaste una teta” o “te estás tocando el izquierdo”. En el remate, afirman que a partir de esta promoción, los colorados serán símbolos de buena suerte.

Los argumentos

En la demanda, el abogado argumenta que "la ley 26.522, que regula a emisión de publicidad, establece que los avisos publicitarios no importarán discriminaciones de raza, etnia, género, orientación sexual, ideológicos, socioeconómicos o nacionalidad, entre otros, no menoscabarán la dignidad humana, no ofenderán convicciones morales o religiosas".

En diálogo con radio Mitre, Arregger dijo que lo motivó a demandar el hecho de que toda la publicidad "está sostenida en un carácter físico y a su asociación con valores negativos y discriminatorios, que sostienen que los colorados traen mala suerte".

"No es una publicidad simpática, la vi muchas veces, la desgrané, y es un tema que trasciende a los colorados, es inaceptable", apuntó el abogado, y dijo que, pese a que la firma fue notificada el miércoles, aún hoy continuaba vigente la promoción, por lo que continuaban atentos a que fuese levantada la publicidad en las próximas horas.

Fuente: La Voz del Interior