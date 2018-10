Denunciaron penalmente al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, por abuso de autoridad

En medio de la grave interna suscitada en la Corte Suprema, la justicia federal recibió este miércoles por la noche una denuncia penal contra el presidente del alto tribunal, Carlos Rosenkrantz, por abuso de poder y violación de los deberes de funcionario público.

La denuncia es a raíz de la nota enviada ayer por el ministro de la Corte y ex titular del cuerpo Ricardo Lorenzetti, en la que acusó a su sucesor de malos tratos y de “proponer una suerte de privatización” del Centro de Información Judicial (CIJ).

La presentación se centra en las expresiones que Lorenzetti hizo públicas ayer respecto del accionar de Rosenkrantz sobre las nuevas directivas que habría dado en materia comunicacional de la Corte y sus expresiones que se apartan de los criterios de respeto, según el ex presidente de la Corte.

La denuncia habla además de un abuso de poder cometido hacia funcionarios del CIJ que estaba encabezado por María Bourdin y de la posible designación de un magister del periodismo que sería una consultora privada “en franca oposición a la historia en el manejo de información de la Corte”.

El denunciante invocó “gravedad institucional” ante los hechos ocurridos en el ámbito de la Corte que puedan significar algún delito de acción pública. Se remarcó que en el tribunal se rechazaron intentos por de incorporar personas vinculadas al Poder Ejecutivo o al sector privado en el área de comunicación de la Corte, en tanto se vería afectada la independencia del Poder judicial.

La denuncia fue radicada por Fernando Miguez, titular de la Fundación por Paz y el Cambio Climático y recayó, luego del sorteo, en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez.

Fernando Miguez, el denunciante, es un viejo conocedor de los tribunales porteños donde realizó numerosas denuncias de funcionarios de todos los signos políticos. Según publicó LPO, se define como periodista independiente y califica como algo ‘inaudito‘ la posible privatización del CIJ que dejó entrever Lorenzetti.

Titular de la ONG, de 63 años, asegura que realizó la presentación motivado por la nota que el ex titular de la Corte le envió a su reemplazante. ‘Hicimos un análisis de control de corrupción y creemos que lo que planteó Lorenzetti debe ser investigado‘, señaló.

Según se presenta en las redes sociales viene ‘Desde 2008 denunciando casos de corrupción, tragedia de Once, Báez, Fútbol para Todos, Tomada vs. MC. Dolands, Cristina Kirchner, título universitario, sigue la lista‘.

Fuentes: minutouno / LPO