Un fin de semana movido en las Liga del Interior de Salta

En Rosario de la Frontera, a dos fechas del final, Normal Rosarino pueda dar la vuelta olímpica si gana su partido de esta tarde, a las 18, frente a Chacarita Juniors y si mañana Vialidad no gana su partido frente a General Belgrano.

El diablo de Villa Manuela viene de ser campeón del Apertura y si consigue el Clausura sacará boleto para el próximo Torneo Regional Amateur.

Los otros dos partidos que se jugarán hoy en el estadio de la Liga de Rosario de la Frontera son: Hispano vs. Progreso y Güemes vs. Deportivo El Jardín.

En Metán

Desde las 18 se pondrán en marcha los cuartos de final de la Liga Metanense donde Argentinos del Este y Talleres jugarán en primer turno, mientras que luego de ese encuentro Central Norte Argentino se medirá con en el mismo escenario con San José. Cabe destacar que Central Norte cuenta con ventaja deportiva.

Mañana se completarán los cuartos de final, cuando a las 18, en el estadio de la Liga Metanense, El Crestón (tiene ventaja deportiva), se enfrente con San Cayetano y luego de este partido, Deportivo El Galpón chocará con Atlético Lumbreras.

En la Liga del Valle

El apasionante Torneo Anual de Liga del Valle está llegando a su etapa final y mañana, desde las 16.30, se jugarán las semifinales de vuelta para definir a los dos equipos que disputarán el título.

En La Merced, el local recibirá a Unión Huaytiquina de Campo Quijano, donde empataron 1 a 1 en el encuentro de ida.

Por otro lado y en el mismo horario, San Agustín recibirá a Olimpia Oriental de Rosario de Lerma, donde ambos igualaron sin goles.

En caso de persistir la igualdad en ambas llaves se definirá por penales.