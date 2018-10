Gimnasia quiere cortarles el carnaval a los correntinos

Gimnasia y Tiro llegó a la calurosa y festiva Corrientes -hoy más jolgórica que nunca por el buen andar de uno de los equipos más populares de la provincia- con una idea fija y dispuesto a cortarle la dulzura y el carnaval al envalentonado Boca Unidos, que no para de ganar en la pareja zona 4 del torneo Federal A y que viene celebrando seis victorias consecutivas.

El albo arribó ayer por la mañana a tierras litoraleñas con la intención de llevarse algo de la Mesopotamia, sin que eso implique resignar el buen trato de pelota, el juego y cierto grado de verticalidad que el equipo de Víctor Riggio fue adquiriendo en los últimos partidos, según declararon en la semana previa el entrenador y algunos jugadores, fijando la premisa de no salir a defenderse y buscar la victoria, justamente para achicar la enorme diferencia de puntos que logró en apenas un puñado de fechas el rival de turno de hoy del elenco millonario con el resto de los competidores.

Gimnasia visitará al único puntero e invicto Boca Unidos desde las 21, en el estadio “Leoncio Benítez” del xeneize correntino, con el arbitraje del santafesino Nahuel Viñas, en el único juego dominical que tendrá la octava fecha.

La intención del Tano es que sus dirigidos no pierdan la confianza, luego de arrancar el torneo con el pie izquierdo en su debut en Misiones y tras su presentación en casa luego de evidenciar un envión de mejoría en el clásico con Juventud y de mostrar otra cara en el Gigante del Norte ante Sarmiento, en Jujuy ante Altos Hornos Zapla (pese a la insólita derrota) y en su último triunfo ante los formoseños de San Martín en la Vicente López.

Una victoria salteña en la fortaleza del aurirrojo le implicaría a Gimnasia convertirse transitoriamente en el único escolta de Boca.

Y sus jugadores creen que pueden cortarle la racha al conjunto de Carlos Mayor.

Ya lo dijo el arquero albo Damián Cebreiro en diálogo con El Tribuno antes de subirse al micro que llevó al plantel a Corrientes: “Ellos no son un cuco ni hicieron muchos goles, no ganan sobradamente, ganaron la mayoría de los partidos sobre la hora. Sabemos que tenemos que estar atentos a los detalles y lograr el caudal de juego que tuvimos. No iremos a defendernos a Corrientes. Queremos despegarnos de una vez en el Federal A y en esta zona, que es la más pareja de todas”.

Con ese pensamiento se presume que Gimnasia no saldrá a especular. Y también a juzgar por el aparente respeto de Riggio por el esquema de juego que viene aplicando en los últimos partidos, ya que solo implementaría un cambio, obligado por la lesión en la semana de Sergio Salto. El extremo zurdo Matías Rosso será el encargado de reemplazarlo en el carril izquierdo del medio.

Lo cierto es que Gimnasia saldrá esta noche decidido a cortarle el carnaval a los correntinos de Boca Unidos. ¿Lo logrará?

Para el interés de los albos

El DT Riggio dispuso de 4 jugadores del club en la delegación, al margen de los titulares. Esta vez, por la lesión de Mauro Leguiza, hay un canterano por puesto: Facundo Abraham, Tomás Nallim, Gianfranco Marocco y Juan Pablo Pereyra.

Gimnasia pisó el Litoral en la mañana de ayer y se movió por la tarde de cara al trascendental partido de esta noche. Además, viajaron y aguardan por un lugar Marcos Benítez, Federico González, Enzo Roggio y Lucas Medina (vuelve tras una lesión).

Los seguidores millonarios no podrán acompañar a Gimnasia ante el puntero en Corrientes; sin embargo, podrán seguirlo por dos canales de TV: la señal local Salta Fútbol y sus distintas plataformas, y también por la pantalla nacional de DeporTV.



las formaciones

BOCA UNIDOS GIMNASIA

A. Medina D. Cebreiro

F. Godoy J. Hereñú

O. Carniello A. Cazula

G. Morales G. Pusula

L. Baroni F. Giménez

M. Espíndola J. Mateo

M. Ojeda J. Iturrieta

G. Mbombaj E. Riera

G. Maciel M. Rosso

G. Ríos E. Morete

J. Cáceres L. Herrera

DT: C. Mayor DT: V. Riggio

Estadio: “Leoncio Benítez”

Árbitro: Nahuel Viñas

Hora de inicio: 21 Por TV