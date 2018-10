La promesa del meñique de Mateo y Sáenz por los monumentos

"El intendente (Gustavo Sáenz) no me va a fallar, porque hicimos la promesa del meñique, y eso no se rompe", dijo Mateo Mussas, el niño de 9 años que fue la noticia color de la semana.

Mateo fue recibido el viernes por el intendente de la ciudad de Salta con un desayuno con medialunas para comenzar a tratar la situación de los monumentos, obras de arte urbano y espacios públicos de la ciudad.

Mateo había grabado un video, que se viralizó por las redes sociales, con los pedidos específicos. Por eso Sáenz lo llamó, él fue con mama Julieta y su papá Marcos, y tras el cónclave fue nombrado como "asesor ad honorem" de la Municipalidad de la Ciudad de Salta en temas de patrimonio y espacio público.

¿Cómo llega Mateo a ese cargo honorífico? Todo comenzó con una tarea para el hogar que le encomendó la seño Miriam, que se desempeña como maestra de Ciencias Sociales, en los 4 grados de la escuela San Francisco.

La consigna para los niños y niñas fue comenzar a buscar diferentes monumentos en la ciudad de Salta. A Mateo le tocó el que conmemora a las maestras y para dicha tarea recurrió a su mamá.

Por supuesto que primero no encontraron nada. Visitaron la web y no había nada. Entonces recurrieron a los viejos métodos y visitaron la Biblioteca Provincial. Allí encontraron material en donde les indicaban dónde estaba cada monumento. "El de las docentes esta en el parque San Martín, pero es un pena porque está cerca del monumento a los abuelos y están en muy mal estado. Es por eso que yo grabé el video para pedirle al intendente que haga algo para recuperarlos", le dijo Mateo a El Tribuno.

En honor a la verdad, Sáenz, con su gente, ya hizo algo; pero parece que a Mateo no lo convence todavía.

En la reunión del viernes también comió medialunas el director general de Gestión Sociocultural, Andrés Sierra, quien le explicó a Mateo que la Subsecretaría de Cultura "realizó un censo sobre los monumentos de la ciudad y su estado de conservación".

"Yo creo que está bien el censo, pero creo que tienen que comenzar ya a reparar, arreglar y pintar las estatuas y monumentos, como por ejemplo la del "Cuchi" Leguizamón, que ya le robaron las empanadas y le pintaron nombres con líquido corrector. Yo le dije a Sáenz que una de las ideas de mi abuelo Javier ("Chino" San Remo) era ponerle un pañuelo al Cuchi porque ambos representan la zamba", dijo con total seguridad.

Es imparable. El "hincha" de Boca Juniors es doble casaca, porque además, como todo franciscano, defiende los colores de Honorato Pistoia, y juega de delantero en la cancha de la Sociedad Italiana.

Ahora anda por la calle con el libro de fotografías de Salta de Néstor Troncoso que le regaló el intendente y que osadamente lo firmó como si fuera el autor de la publicación.

"Al monumento de los abuelos le sacaron la estatua, en el de la madre no hay placas, en el de Gemes no hay verde; así podría seguir. Pero lo peor de todo es que no hay seguridad en ninguno y en eso se comprometió el intendente y yo le creo", dijo el niño seriamente.

La reunión sirvió también para que Mateo y su mamá le presenten otro proyecto para digitalizar los monumentos.