Salta será sede este mes de un megacongreso de hidrogeología

Salta será sede de un megacongreso de hidrogeología que se iniciará el 23 de octubre y se extenderá hasta el 26.

En esta ocasión convergen el XIV Congreso Latinoamericano de Hidrogeología, el X Congreso Argentino de la misma rama y el VIII Seminario Hispanolatinoamericano sobre los temas actuales de la hidrología subterránea.

La convención es organizada por la Universidad Nacional de Salta y la de La Pampa. Está orientado a profesionales, investigadores, docentes, estudiantes, administradores y responsables de la gestión del agua subterránea.

"Esta oportunidad es única, porque confluyen tres eventos con una trascendencia muy grande. Tenemos más de 350 inscriptos confirmados y podrían sumarse más, tanto del país como de Latinoamérica y otros continentes", comentó a El Tribuno el presidente del congreso y doctor en ciencias geológicas, Rodolfo Fernando García.

Sin lugar a dudas es el evento "más significativo de habla hispana que hay sobre agua subterránea", agregó.

El acto inicial se llevará a cabo el 23 del corriente, a las 9, en las instalaciones del Hotel Alejandro I.

"Los recursos hídricos no sobran"

La hidrogeología "es la relación agua-geología, lo que sucede en el suelo, subsuelo. Normalmente elegimos desde la docencia definirla como el estudio de aquellas aguas que no vemos, las aguas subterráneas, para que la gente pueda comprenderla", indicó García.

"Estamos en una provincia donde los recursos hídricos no sobran. Evidentemente deben ser estudiados, cuidados y protegidos, porque ahí es donde comienzan los problemas. Estamos acostumbrados y creemos que nos falta el agua cuando se corta el servicio del grifo de casa, pero no se entiende la secuencia metodológica de estudio, el nivel de complejidad que significa encontrar el agua, extraerla, tratarla, conducirla al sistema de abastecimiento para consumo, es decir, todo el cuidado. Es necesario analizar qué cantidad tenemos. No podemos consumir más de lo que hay porque si no empezamos con problemas", hizo hincapié.

Programa

El objetivo del congreso es contribuir al avance del conocimiento de esta rama de la geología que estudia las aguas subterráneas en lo relacionado con su circulación, sus condicionamientos geológicos y su captación, tanto en el país como en Latinoamérica.

Especialistas, profesores y alumnos buscarán debatir sobre métodos y herramientas actuales para el estudio de los aspectos hidrodinámicos e hidroquímicos del agua subterránea, con el objeto de mejorar el uso, protección, gestión y planificación del recurso; intercambiar ideas, experiencias y resultados; discutir aspectos técnicos, sociales, económicos, legales y educativos que sustentan la planificación y gestión y difundir investigaciones. El programa contempla siete talleres, además de variadas conferencias, exposiciones de empresas y mesas de reuniones.

Se procura contar con la presencia de distintas instituciones y organizaciones que presentarán enfoques muy diversos, que abarcarán desde el ecologismo hasta la cooperación internacional para el desarrollo, pasando por diferentes modelos de gestión de los recursos hídricos, participación pública, enfoques culturales, éticos y de género.

Inscripciones a través de la web

Durante los días previos al megacongreso se dictarán cursos exclusivos para los inscriptos en la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Especialistas de Brasil y Colombia se referirán a aspectos técnicos, como por ejemplo, cuanta agua se puede extraer de un reservorio de agua subterránea y también como proteger el recurso contra la contaminación.

Uno de los cursos es sobre pruebas de bombeo y ensayos de acuíferos. Otro tratará la explotación intensiva de las aguas subterráneas.

Están destinados a los asistentes que son profesionales y estudiantes de grados avanzados. Los cupos ya se completaron.

“La idea es que vayan involucrandose, que conozcan la profesión de lleno y tengan roce académico y científico”, finalizó García.

Quienes deseen inscribirse en el congreso pueden anotarse hasta el 16.

Por información y consultas contactarse a la página web: http://congreso- hidrogeologia .unsa.edu.ar/. Mediante el sitio web se puede descargar la ficha de inscripción.