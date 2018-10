La mujer que pasó cocaína para pagar la quimio de su hijo se reencontró con el niño

"'Estoy bien, ¿no me ves bien? Estoy tranquilito'. Eso fue lo que me dijo. Me da mucha pena. Y yo me puse mal. Pero estoy tranquila. No imaginaba que iba a poder estar acá, estaba rezando y pidiendo que respondiera el juez", comentó Claudia.

La boliviana Claudia S.E., de 33 años, quien fue detenida y encarcelada el 27 de octubre del año pasado en la Argentina transportando droga, delito que había cometido para pagar la quimioterapia de su hijo, pudo reencontrarse con él luego de ser excarcelada por treinta días por razones humanitarias.

Después de un viaje en micro que duró 24 horas, entre la cárcel de General Güemes, en Salta, y su casa en la ciudad de Montero, cerca de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Claudia S.E., finalmente se reencontró con Fernando, su hijo de 14, gravemente enfermo, por quien ella había decidido hace un año pasar un kilo de cocaína por la frontera con el fin de cobrar un dinero que les permitiera pagar la quimioterapia.

Con Sheyla Jazmín en brazos, su cuarta hija, que nació hace cuatro meses con su madre en prisión, la mujer cruzó el umbral de su casa y fue directo a la habitación donde desde hace una semana está Fernando, bajo cuidados paliativos, ya que la enfermedad, según los médicos, se volvió irreversible.

"Cuando entré estaba dormidito, caidito, levantó la cabecita y me miró y me dice 'no llores mi mamá, no quiero que llores, yo ya no quiero llorar'", contó Claudia a Infobae entre sollozos. La historia de Claudia y Fernando fue revelada por dicho portal el miércoles pasado y un día después el juez federal de Salta Ernesto Hansen firmó –tras seis meses de espera– la habilitación para que la mujer, presa por el delito de tránsito de estupefacientes desde el 27 de octubre de 2017, pudiera salir para estar con su hijo "por razones humanitarias".

El caso de Claudia fue hecho público y el Consulado de Bolivia intervino. Se logró sea beneficiada con la excarcelación por razones humanitarias para poder reencontrarse con su hijo de 13 años, quien se encuentra internado en el Oncológico de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con un cuadro de salud muy delicado. El Consulado de Bolivia en Salta comunicó este jueves la decisión judicial a favor de la boliviana que en octubre de 2017 fue captada para entregar dos valijas con algo más de un kilo de cocaína en Buenos Aires, por lo que le iban a pagar 500 dólares ara costear el tratamiento de quimioterapia de su hijo.

Claudia S. E., madre de tres menores, trabajaba como empleada de limpieza en la localidad de Montero, en el departamento de Santa Cruz, y no tenía dinero para pagar el tratamiento de quimioterapia que necesitaba su hijo para tratar el cáncer y evitar le amputen la pierna. "Dejé el trabajo de limpieza para estar con mi hijito y necesitaba plata. Fui a la rotonda de mi ciudad, donde se sabe que dan dinero a cambio de pasar valijas a Argentina, pero yo no sabía que había adentro", explicó Claudia a ese portal.