Buscan confirmar la identidad de un hombre perdido en San Pedro y que dice ser de Salta

La Delegación Fiscal N° 3 a cargo del ayudante fiscal Juan José Calderari, conjuntamente con la Seccional 26 de barrio Belgrano, realiza actuaciones informativas para identificar, dar con el domicilio y con familiares de una persona de sexo masculino, que desde hace un mes deambula por esta ciudad y está en aparente situación de calle. “Dijo llamarse Armando Bossi, o Bussi, que es de la provincia de Salta, probablemente, proveniente de la ciudad de Rosario de la Frontera, pero como recibimos ayer una ampliación con un informe médico realizado por profesionales del Servicio de Salud Mental del hospital Guillermo Páterson, donde da cuenta de que sufriría de una alteración cognitiva o un atraso mental, no podemos saber a ciencia cierta si los datos que proporcionó son los correctos”, dijo el ayudante fiscal al tiempo de subrayar que por el momento, esta persona se encuentra alojada en el Hogar de Adultos Mayores San José de esta ciudad.

Apuntó que los vecinos dieron cuenta de que esta persona, apareció por el barrio a mediados del mes de septiembre, en ocasión de pasar por el lugar un grupo grande de peregrinos que caminan rumbo a Salta para la fiesta del Señor y de la Virgen del Milagro y que fueron alojados en la casa Pastoral, ubicada en el sector, donde se les brindó atención, por lo que se presume, que podría tratarse de un peregrino que al pasar por esta ciudad se perdió y no pudo regresar a su lugar de origen.

“Hace unos días, iniciamos en la Seccional 26 de barrio Belgrano una investigación penal preparatoria informativa, debido a una denuncia formulada por una asistente social de la Secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, porque los vecinos del barrio dieron cuenta sobre una persona que mostraba signos de estar pérdida o en situación de calle, motivo por el cual la encargada de la Secretaría envió al personal para que se entrevistara con esta persona”, dijo Calderari.

Acotó que con una ampliación realizada ayer, acercaron documentación médica que da cuenta, luego de un examen realizado por profesionales del Servicio Salud Mental del hospital Guillermo Paterson, que esta persona sufriría de una alteración cognitiva, probablemente de un retraso mental, motivo por el cual los datos que proporcionó puede no ser los auténticos. “Por eso ayer se decidió tomar un juego de ficha con personal de Asuntos Judiciales de la Unidad Regional 2 y enviarlas al Departamento de Antecedentes Personales para ver si esta persona se encuentra registrada o prontuariada en la provincia de Salta, mientras que por cuerda aparte, se envió una foto a la Sección Sibios de la Policía de la Provincia, para que nos informen si existen denuncia por búsqueda de persona, aquí o en otras provincias”.

El ayudante fiscal solicitó la colaboración a la comunidad y cualquier dato que pueda aportar sobre la identidad o domicilio de residencia de esta persona se comunique con la Seccional 26 de barrio Belgrano de San Pedro de Jujuy, al teléfono 03888- 420483.

Información gentileza El Tribuno de Jujuy