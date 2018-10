San Martín logró su objetivo: clasificar en el Anual

Certero y sin vacilar. San Martín no dejó pasar la oportunidad y logró cumplir su primer objetivo, al superar a Camioneros por 2 a 1. Así abrochó la clasificación a la cuarta fase del torneo Anual de la Liga Salteña.

La octava y penúltima fecha era fundamental para el expreso de oeste, porque tenía en sus manos el pase a la siguiente instancia y de manera muy meritoria lo consiguió.

San Martín salió decidido a buscar el triunfo; apenas comenzó el partido (5’) abrió el marcador y se puso en ventaja con un tanto Juan Manuel Perillo, quien con gran categoría, puso el 1 a 0. Con el resultado a favor, el equipo de Marcelo Peñaloza controló el tramite y no dejó jugar a su rival.

En el complemento, San Martín volvió a golpear a penas dio inicio (1’), cuando nuevamente apareció Perillo para poner el 2 a 0. Camioneros insistió en su búsqueda y tuvo su premio, a los 35’, con el descuento de Emanuel Vázquez.

San Martín ganó con justicia, clasificó a la cuarta fase y se calzó la pilcha de uno de los candidatos al título.

En barrio norte, Central Norte y Cachorros, el líder del torneo, no se sacaron ventajas e igualaron 1 a 1. Gimnasia y Tiro, en el Gigante, no pudo con Mitre y cayó por 2 a 1. Y en el partido del viernes, Sanidad venció a Primavera 2 a 1.



Los resultados:

San Martín 2 - Camioneros 0

Juan Perillo (2) - Emanuel Vázquez

Gimnasia 1 - Mitre 2

Gastón Martín - Pablo Gutiérrez y Pablo Marcial.

C. Norte 1 - Cachorros 1

Aaron Varela - Néstor Lucero.

Sanidad 2 - Primavera 1

Maximiliano Ortiz y Luis Ramos - Gastón Montenegro.

Martes, a las 21

Peñarol vs. Juventud

Estadio: Liga Salteña

Árbitro: Ramón Chávez

Las posiciones:

Equipos J G E P Ptos.

Cachorros 8 5 3 0 18

San Martín 8 5 1 2 16

Peñarol 7 3 3 1 12

Gimnasia 8 3 2 3 11

Sanidad 8 3 2 3 11

C. Norte 8 2 4 2 10

Mitre 8 3 1 4 10

Camioneros 8 2 2 4 8

Juventud 7 2 0 5 6

Primavera 8 2 0 6 6



la que viene (última fecha)

Mitre vs. San Martín

Camioneros vs. C. Norte

Cachorros vs. Peñarol

Juventud vs. Sanidad

Primavera vs. Gimnasia